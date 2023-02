Il regolamento della votazione alla finale di Sanremo 2023: chi vota per il vincitore Il meccanismo di voto per il vincitore di Sanremo 2023 prevede due fasi distinte. In entrambe sarà possibile votare da casa: ecco come viene eletto il vincitore del Festival.

A cura di Vincenzo Nasto

Finalissima Festival di Sanremo 2023

Arrivati alla finalissima del Festival di Sanremo 2023, è fondamentale adesso comprendere come verranno distribuiti i voti che decreteranno il vincitore della kermesse ligure. Le classifiche provvisorie delle prime quattro serate hanno visto Marco Mengoni svettare al primo posto, seguito dalla coppia Ultimo e Lazza dopo l'edizione 2023 delle cover e dei duetti. La classifica è arrivata attraverso il televoto da fisso o da cellulare, la giuria demoscopia e dai voti della giuria stampa, composta da quotidiani e televisioni, radio e web, nella finalissima sarà fondamentale la preferenza del pubblico da casa.

Le due classifiche e la top 5

Durante l'ultima serata, gli artisti si dovranno esibire e toccherà al pubblico da casa esprimere la propria preferenza. Dopo la fine delle 28 esibizioni e con l'aggiornamento delle classifiche dei giorni precedenti, i cantanti che si troveranno nelle prime 5 posizioni dovranno cantare ancora. A questo punto, come per la quarta serata, giornalisti, telespettatori e giuria demoscopica dovranno votare contemporaneamente, e la classifica verrà formata senza tenere conto dei voti che i 5 cantanti hanno accumulato durante le altre serate. Da quest'ultima votazione verrà individuato il vincitore.

La votazione a Sanremo 2023

Durante la puntata finale di Sanremo 2023, nella prima parte della serata con l'esibizione di tutti i cantanti vota solo il televoto, mentre dopo la scelta dei cinque cantanti, votano anche la giuria demoscopica e la sala stampa composta da quotidiani e televisioni, radio e web. Un'edizione ricca di novità per il Festival di Sanremo 2023: si parte già dai cantanti in gara, passati dai 25 del 2022 ai 28 dell'edizione odierna. Anche sul sistema di voto nella finalissima ci sono novità: infatti, rispetto alla passata edizione, non saranno i primi tre classificati delle ultime quattro serate ad accedere alla finalissima, ma i primi cinque. Un altro cambiamento è anche nella giuria demoscopica, fino allo scorso anno composta da 1000 persone: nel 2023 invece saranno solo "300" i soggetti che prenderanno parte al voto.