Tale e Quale Sanremo 2023, Gilles Rocca è il vincitore: imitazioni e classifica della finale È stato Gilles Rocca a vincere lo speciale Tale e Quale Sanremo, edizione 2023 con una imitazione di Francesco Gabbani. La classifica finale ha visto salire sul podio Paolo Conticini, al secondo posto, e Valerio Scanu, terzo classificato.

A cura di Stefania Rocco

Gilles Rocca è stato il vincitore di Tale e Quale Sanremo, edizione 2023. Con i 125 punti guadagnati grazie a una imitazione di Francesco Gabbani, l’artista si è posizionato in cima alla classifica finale. Sul podio anche Paolo Conticini, al secondo posto, e Valerio Scanu, terzo classificato. La puntata è stata articolata intorno alle esibizioni dei 13 artisti in gara. Nessun riferimento alla scomparsa di Maurizio Costanzo, circostanza che il conduttore Carlo Conti ha voluto spiegare con un video diramato sui social a poche ore dall’inizio della puntata: “È una puntata che abbiamo registrato tempo fa. Fossimo stati in diretta, avremmo fatto una grande standing ovation a Maurizio Costanzo. Si spegne un faro, un grande amico”.

Gilles Rocca è il vincitore della puntata del 25 febbraio 2023: le imitazioni

Gilles Rocca ha vinto Tale e Quale Show Sanremo 2023 imitando Francesco Gabbani. Bianca Guaccero si è calata nei panni di Mia Martini, Alba Parietti ha interpretato Alice, Carolina Rey (che ha preso il posto di Rosalinda Cannavò, assente per motivi di salute) ha imitato Nada, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno interpretato Adriano Celentano e Claudia Mori, Paolo Conticini si è esibito nelle vesti di Eduardo De Crescenzo, Valentina Persia ha portato sul palco Elio e le Storie Tese, Valerio Scanu ha imitato Orietta Berti, Pierpaolo Pretelli ha portato sul palco un’imitazione di Gigi D’Alessio, Andrea Dianetti ha imitato Diodato e Valeria Marini si è esibita nelle vesti di Patty Pravo. A votarli la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello affiancati dal quarto giudice speciale Claudio Lauretta nei panni di Antonino Cannavacciuolo.

La classifica definitiva di Tale e Quale Sanremo

La classifica finale di Tale e Quale Sanremo 2023 si è conclusa con le seguenti posizioni:

