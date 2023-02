Sanremo 2023, le pagelle della terza serata: è Gianluca Grignani show! Questa sera ascolteremo tutte le 28 canzoni: ecco le pagelle della terza serata del Festival di Sanremo.

A cura di Francesco Raiola

Siamo arrivati alla terza serata, quella in cui rivedremo tutti i 28 Big in gara. Dopo aver fatto un primo ascolto, questa volta riascolteremo tutte le 28 canzoni in gara per questa serata che vedrà tra gli ospiti i Maneskin e avrà in Paola Enogu la co-conduttrice, che segue le orme di Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Questa sera i cantanti e le cantanti saranno votati al 50% dal televoto e al 50% dalla giuria demoscopica. Ecco le pagelle di questa sera.

Paola e Chiara – Furore 6

Testa coda per Paola e Chiara che questa sera cominciano per prime e possono prendersi lo spazio che meritano. La canzone entra piano piano in testa. Non è un capolavoro, ovviamente, ma buona per farci ballare qualche mese.

Mara Sattei – Duemilaventidue – 6.5

Lei sul palco ci sta benissimo, benché poco conosciuta al grande pubblico lassù sembra a suo agio, elegantissima e brava. La canzone non resterà nella storia, probabilmente, ma ci si può godere anche il momento. Brava

Rosa Chemical – Made in Italy – 6.5

"Grazie a tutti, vi voglio bene!". Rosa ha conquistato i nostri cuori, la vera quota dance di questa edizione del Festival. Si prende il palco senza bisogno del corpo di ballo, c'è una bella quota di show, come è giusto che sia per questa canzone.

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato 8

A Grignani non gli si può non voler bene, anche quando citando il caso Blanco si assume la responsabilità di un problema tecnico. Ci sono problemi evidenti di voce, ma l'interpretazione califaniana fatta propria regala comunque emozione. Il rocker vero dell'edizione. Che showman. No War.

Levante – Vivo 7

Come si diverte Levante su quel palco. Si vede che non gliene frega niente della classifica, ma conta stare bene, portare questa canzone precisa e divertire. E noi ci divertiamo con lei.

Tananai – Tango 7.5

Questo pezzo di Tananai ci piace, e ci piace anche il modo in cui lo interpreta. Intenso come pochi quest'anno, elegantissimo, e nonostante qualche problema con la voce, riesce a tenere (pensavamo in qualche sfacelo, ma non è successo). Bella per Tana!

Lazza – Cenere 7.5

Questo pezzo è costruito ‘na bomba, comunque e oltre a Dardust è anche merito di Lazza, che alle punchline ha aggiunto il canto (sì, s'è messo a studiare). Gli perdoniamo anche il ritardo in scaletta perché il momento fiori alla madre c'è piaciuto #Sanremo2023

LDA – Se poi domani 6

Luca D'Alessio è bravo, c'ha tantissimo dalla sua, non solo pubblico, ma sa stare sul palco, cantare e ha anche i pezzi. Questo bisogna ascoltarlo un po', ma sappiamo che può dare di più.