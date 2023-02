Colapesce Dimartino vincono il Premio della Critica Mia Martini a Sanremo 2023 Colapesce e Dimartino hanno vinto il Premio della Critica Mia Martini con Splash.

A cura di Francesco Raiola

Colapesce Dimartino

Sono Colapesce e Dimartino i vincitori del Premio della critica Mia Martini, ovvero il premio assegnato dalla sala stampa. Il duo, che quest'anno ha postato tra i Big del festival la canzone "Splash", era andato vicino già nel 2021 con Musica Leggerissima, quando si classificarono al secondo posto alle spalle di Willie Peyote, che vinse con "Mai dire mai (La locura)" battendo di 8 punti la coppia siciliana. Al secondo posto si è classificato Gianluca Grignani con "Quando ti manca il fiato", canzone dedicata al padre, che deve accontentarsi del secondo gradino del podio per una manciata di voti, sette per la precisione. Sono stati 92 i voti validi.

La canzone di Colapesce e Dimartino era risultata la seconda più votata della sala stampa durante le prime due serate, classificandosi alle spalle solo di Due vite di Marco Mengoni, quindi fin da subito il duo era risultato tra i più apprezzati dalla sala stampa. La canzone ha ottenuto 29 voti, mettendosi alle spalle Gianluca Grignani con 23 voti e Coma_Cose con 11. Colapesce e Dimartino hanno spiegato che "la canzone parla delle aspettative. L’uomo a volte si crea delle aspettative ed è una condizione umana molto tipica di questo periodo storico. L’uomo si riempie di cose da fare… per evitare la vita".

Il Premio della Critica Mia Martini è assegnato dalla sala stampa del Casinò che può esprimere un unico voto per testata. Dal 1996 il premio è intitolato proprio a Mia Martini, che era scomparsa l'anno precedente. La scelta cadde su di lei per renderle omaggio: era lei, infatti, l'artista che fino ad allora si era aggiudicata più volte tale riconoscimento, oltre a esserne stata la prima vincitrice in assoluto. Le operazioni di voto e il presente comunicato sono stati certificati dal presidente del Premio Andrea Spinelli e dalle scrutatrici Marta Cagnola ed Emanuela Castellini.

Colapesce Dimartino 29 Giancluca Grignani 23 Coma_Cose 11 Tananai 5 Marco Mengoni 5 Giorgia 3 Rosa Chemical 3 Mr Rain 2 Modà 2 Levante 2 Madame 2 Elodie 1 Ariete 1 Lazza 1 Anna Oxa 1 Cugini di campagna 1

Gli altri premi

Colapesce e Dimartino festeggiano anche la vittoria della sala Premio Lucio, raddoppiando quindi la felicità in questa serata finale. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, invece, va ai Coma_Cose e alla loro "L'addio". Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato dall'orchestra va a Marco Mengoni con "Due vite"