Il testo e il significato di Se poi domani, la canzone di LDA a Sanremo 2023

Lda arriva al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Se poi domani". Il giovane cantante partenopeo esordisce sul palco dell'Ariston con il brano scritto insieme al cugino Francesco D'Alessio. Negli ultimi anni, LDA ha conquistato il pubblico mainstream attraverso il suo percorso ad Amici 22, dove è riuscito a conquistare il più veloce disco di platino nella storia della trasmissione con "Quello che fa male", superando anche "Malibù" di Sangiovanni. Lo scorso 13 maggio ha pubblicato il suo primo Ep "Bandana", mentre nei mesi successivi con il collega Albe di Amici 22 ha pubblicato il singolo "Cado". Qui il testo e il significato di "Se poi domani".

Il testo di Se poi domani

Circondata dagli specchi

E ti giuro sei bella da ogni prospettiva

Tu che disegni i silenzi a matita è così

Che ti senti capita

Vorrei abbracciarti ma mentre dormi

Così da unire tutti i nostri sogni

Immaginare che le notti insonni

Siano delle ore regalate a noi

Che siamo angeli

Ti prego ascoltami

Quelle immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

E mi manca disegnare con lei sulla spiaggia

Due iniziali in un cuore di sabbia

Che ormai non ci son più

Come non ci sei tu

Eravamo angeli

Ti prego ascoltami

Queste immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

Voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò

Solo che in fondo ti amo

E la notte poi piango per riempire il vuoto

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

Il significato di Se poi domani

LDA, aka Luca D'Alessio, sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2023: da esordiente si presente con il singolo scritto insieme a suo cugino, Francesco D'Alessio, "Se poi domani". La ballad malinconica racconta il rapporto del ragazzo con una compagna che adesso sembra lontana: un gioco di ricordi che ricostruisce l'alone nostalgico attorno alla musica di LDA, con un immaginario legato al tema del dolore derivato da una separazione. Una distanza che il cantante cerca di ricomporre con una promessa, quando canta: "Io non so se poi domani, verrai da me se verrai da me o sarai solo un’altra bugia, voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò solo che in fondo ti amo".