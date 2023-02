Luisa Ranieri incanta Sanremo con l’abito intrecciato e il maxispacco Tra gli ospiti della finale di Sanremo 2023 c’è l’attrice Luisa Ranieri che conquista il teatro Ariston con la sua eleganza.

La serata finale di Sanremo 2023 è un trionfo di musica, stile e super ospiti: tra le star invitate da Amadeus sul palco c'è l'attrice napoletana Luisa Ranieri, all'Ariston per lanciare l'ultima puntata di Lolita Lobosco che andrà in onda domani sera. L'attrice ha incantato il pubblico con il suo abito intrecciato, elegante e sensuale.

Luisa Ranieri al Festival di Sanremo

Luisa Ranieri, amatissima dal pubblico, ha conquistato l'Ariston con il suo sorriso spumeggiante e la sua eleganza. L'attrice indossava un vestito nero con scollatura a cuore e ‘doppie' spalline, un paio sottili e un paio morbidamente scese sulle spalle. La particolarità dell'abito però era nel corpetto, con dettagli cut out triangolari che creavano un gioco di intrecci sulla pelle.

Luisa Ranieri in Versace alla finale di Sanremo

La gonna drappeggiata dell'abito si apriva in un maxi spacco centrale, rivelando un paio di sandali intrecciati. Il look è firmato Versace ed esaltava la bellezza mediterranea dell'attrice.

Luisa Ranieri in Versace

Luisa Ranieri ha approfittato della sua presenza al Festival per esaudire il suo sogno: ha chiesto ad Amadeus di poter conoscere il cantante Gianni Morandi. I due si sono scambiati un bacio sulle guance e un paio di battute in napoletano, prima che il conduttore li interrompesse per tornare alla gara.