video suggerito

La scaletta del concerto di Elisa allo stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni Questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, Elisa esordisce sul palco dello stadio San Siro di Milano dalle 20:30. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, già visti durante il suo tour nei palazzetti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisa, 2025

Stasera, mercoledì 18 giugno 2025, Elisa salirà sul palco dello stadio San Siro di Milano per il suo appuntamento con la storia dalle 20.30. Si tratta dell'esordio della cantante nella struttura milanese e come ha annunciato lei stessa sarà anche il primo concerto in Italia ad alto impatto musicale e basso impatto ambientale. Lo show sarà alimentato a biofuel Hvo di seconda generazione che riduce le emissioni fino al 70%. Lo show durerà 3 ore, come la stessa Elisa ha annunciato, e sarà un lungo viaggio in una carriera quasi 30ennale. Solo pochi giorni fa, la cantante aveva anche annunciato, per il 27 giugno, il suo concerto nella giornata inaugurale di Tramonti a Nord Est, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia: l'evento è andato sold-out in poco meno di 20 minuti.

L’opening act del concerto di Elisa allo Stadio San Siro di Milano il 18 giugno 2025 sarà Okgiorgio, che aprirà lo show con un set previsto per le 19.30, un’ora prima dell’ingresso sul palco di Elisa. La cantante, già nelle settimane precedenti al concerto, ha annunciato tanti ospiti sul palco, e uno tra questi potrebbe essere Cesare Cremonini, con cui ha pubblicato recentemente il singolo Nonostante Tutto. Qui i brani con cui si potrebbe Elisa a San Siro, già visti durante il tour nei palazzetti della cantante.

Elisa a San Siro, 2025

La scaletta con le canzoni del concerto di Elisa allo stadio San Siro

Questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, Elisa esordirà sul palco dello stadio San Siro di Milano dalle ore 20.30, un'ora dopo l'inizio dell'opening act che vedrà la partecipazione di Okgiorgio. Tre ore di concerto che spazieranno nell'infinita discografia della cantante, da Luce (Tramonti a nord est) a Se Piovesse il tuo nome, passando per Stay e Gli ostacoli del cuore. Sono previsti tanti ospiti anche se non sono ancora stati rivelati. Qui i brani con cui si potrebbe Elisa a San Siro, già visti durante il tour nei palazzetti della cantante.

Dillo solo al buio

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Qualcosa che non c’è

No Hero

L’anima vola

Seta

Palla al centro

Dardust

Nonostante tutto

Fantasia Sulle Stagioni

Nuvole in fiore

Lucciole

Sublime

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (Tramonti a nord est)

Stay

Together

The Best

Gli ostacoli del cuore

A modo tuo