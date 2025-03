Davide Simonetta: “Annalisa è la popstar italiana più internazionale, siamo al lavoro sul nuovo album”

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Davide Simonetta e Annalisa, via Comunicato Stampa

Davide Simonetta, vero nome del producer cremasco d.whale, sta già lavorando al prossimo album di Annalisa. A confessarlo è lo stesso musicista, intervenuto in una serata di beneficenza organizzata in favore dell'Associazione Lions Club International, in cui ha raccontato i nuovi progetti, soprattutto legati all'autrice di Sinceramente. Anche perché, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, l'ultimo album di Annalisa pubblicato a settembre 2023 è stato uno dei progetti di maggior successo della musica pop italiana negli ultimi anni: certificato 3 volte disco di platino, ha all'interno successi come Mon Amour, Bellissima ed Euforia. Accompagnato dalla moglie Veronica Ferraro, Simonetta ha svelato di star lavorando al nuovo progetto della cantante: "Sto lavorando, in questi giorni, nel mio nuovo studio di Milano, al nuovo album di Annalisa. È tutto top secret ma sarà una sorpresa".

Simonetta su Annalisa: "Non deve dimostrare nulla, è la popstar italiana più internazionale"

E a chi gli chiede cosa manca ad Annalisa per fare l'ultimo passo della sua carriera, la vittoria del Festival di Sanremo, Simonetta risponde: "Cosa manca ad Annalisa per vincere il Festival? Niente, non deve dimostrare nulla, è la popstar italiana più internazionale". Davide Simonetta ha accompagnato, da autore e produttore, la nuova fase della carriera di Annalisa, scrivendo per lei brani come Bellissima, Sinceramente e Mon Amour, diventato il brano più certificato di sempre per un'artista in era FIMI, con 6 dischi di platino. La cantante, anche ex partner del produttore, è stata una delle interpreti a essersi esibita durante il matrimonio tra Simonetta e sua moglie Veronica Ferraro, come testimoniano i video: Annalisa ha cantato La Prima Cosa Bella di Nicola di Bari, accompagnata al pianoforte dal marito Francesco Muglia.

La vittoria della serata cover di Sanremo 2025 con Giorgia, in attesa del nuovo album

Ma Simonetta ha rivelato anche il suo sogno di collaborare con un grande artista della musica italiana, oltre a descrivere la sensazione di aver vinto il Festival di Sanremo, nel 2023, con Marco Mengoni e la sua Due Vite: "Il mio sogno? Scrivere per Zucchero. Vincere Sanremo nel 2023 come autore del brano di Marco Mengoni Due vite è un sogno realizzato. E quell'anno ho scritto pure Tango per Tananai, la canzone d'amore che ora tutti cantano". Nel frattempo, la cantante è stata una delle ospiti della serata Cover del Festival di Sanremo 2025. Annalisa ha infatti accompagnato sul palco Giorgia, esibendosi con Skyfall di Adele: una prestazione che è valsa loro la vittoria della serata Cover, davanti a Lucio Corsi con Topo Gigio sulle note di Blu, dipinto di blu di Domenico Modugno e Bella Stronza di Marco Masini con Fedez.