I record di Annalisa: E poi siamo finiti nel vortice è diventato il suo album più venduto

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, 2024

C'è molto di più dei numeri a testimoniarlo, ma FIMI, nelle scorse ore, ha annunciato la seconda certificazione di platino per E poi siamo finiti nel vortice, l'ottavo album in studio di Annalisa. Si tratta di un risultato storico per la cantante, infatti diventa l'album più venduto in una carriera di oltre 15 anni. In passato, alcuni progetti della cantante, si erano avvicinati a questo traguardo, senza però mai centrarlo. Infatti, si sono fermati a un solo disco di platino album come Nuda, ma anche Bye Bye e l'album d'esordio Nali. Sicuramente da attribuire alle cause di un successo così riconoscibile, ci sono Bellissima e Mon Amour, divenuti i brani di un'artista solista italiana più venduti in Italia nella storia della FIMI.

Uno dei segreti di questo progetto, costruito tra il 2021 e il 2023 e pubblicato lo scorso 29 settembre, è anche il team di produttori/autori assemblato. Da d-whale, aka Davide Simonetta, passando ad Alessandro Raina, Paolo Antonacci, Zef, ma anche Placido Salamone e Raffaele Esposito. Nell'intervista a Fanpage.it, Annalisa aveva raccontato le origini del progetto, partendo proprio dalla produzione di Bellissima: "Sono andata in studio con un'intenzione ben precisa proprio nel giorno in cui è nata Bellissima. Credo che quella sia stata un'idea vincente e l'idea era quella di provare a unire due aspetti fondamentali legati al mio modo di fare musica: il primo è quello della melodia, delle parole e della vocalità legata alla musica italiana, quella leggera, soprattutto, parlo delle grandi donne della musica italiana, che per me sono una grandissima scuola e grande fonte di ispirazione. L'altro aspetto è quello del mondo sonoro, più elettropop, più filo anni 80, che è quello che mi piace di più, il mio preferito, quello che mi fa sentire a casa. L'esperimento di unire queste due cose ha fatto venire fuori Bellissima, assieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci mi sono resa conto che quella era la strada giusta, che era successo qualcosa di speciale. Questo succedeva a settembre 2020-2021, quindi da lì in realtà non c'è mai stato un un ripensamento e così, assieme ad altri autori abbiamo lavorato in questa direzione, portando avanti questa scelta che si è dimostrata da subito giusta". Il disco esordirà al primo posto nella classifica FIMI Album.

E il successo di E poi siamo finiti nel vortice ha accompagnato anche la prima metà del 2024. Basti pensare ai primi mesi dell'anno, che l'hanno vista protagonista con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con Sinceramente. La canzone, entrata anche sul gradino più basso del podio, dietro la vincitrice Angelina Mango e Geolier, ha comunque conquistato le classifiche italiane, ma non solo. Sì, perché se Sinceramente è divenuta una delle canzoni più ascoltate dei primi mesi del 2024, con quasi 70 milioni di stream su Spotify, il brano ha varcato anche i confini internazionali, entrando nella Top 100 Billboards.

A questo si aggiunge anche la versione remixata con uno dei più grandi dj internazionali: Bob Sinclair. Poi è terminato il tour nei palazzetti, ma solo per poche settimane, visto che lo scorso 16 giugno, Annalisa ha cominciato il suo tour estivo al Nameless Festival. Nel frattempo, la cantante è stata la protagonista del Pride a Roma lo scorso 15 giugno. Per la prima volta infatti, è stata la madrina della manifestazione, mentre solo poche settimane prima, insieme a Tananai, aveva pubblicato Storie Brevi. La canzone si è classificata al settimo posto nelle classifiche EarOne della scorsa settimana, risultando il più alto ingresso.