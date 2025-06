video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 16 giugno: le regioni a rischio Un nuovo vortice ciclonico in arrivo sull'Italia porterà maltempo diffuso da lunedì, prima al nord e poi al centro sud. Per la giornata di domani 16 giugno la Protezione civile ha valutato un'allerta meteo gialla per temporali su tredici regioni.

A cura di Antonio Palma

Torna il maltempo sull'Italia con piogge e temporali che lunedì interesseranno prima molte zone del centro nord per espandersi poi anche sulle regioni del sud. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani 16 giugno una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su tredici regioni: gran parte di quelle del nord e del Centro e alcune anche ne Meridione.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Tutta colpa di un vortice ciclonico in quota che, dopo una settimana di intenso calore, attraverserà l'Italia da nord a sud. Sarà responsabile di una sfuriata temporalesca a inizio settimana determinando un aumento dell’instabilità su tutta la Penisola con conseguente abbassamento delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato domani 16 giugno un’allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 16 giugno:

Meteo, le previsioni per domani 16 giugno

Le previsioni meteo per domani 16 giugno indicano maltempo diffuso al nord con rovesci e temporali via via più numerosi, in particolare da metà giornata, accompagnati da grandinate e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio il rischio di precipitazioni e temporali riguarderà anche le zone interne e adriatiche del Centro e infine parte del Sud. Di conseguenza le temperature massime subiranno un generale calo dopo i passati giorni roventi pur rimanendo su livelli estivi.