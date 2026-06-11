Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 12 giugno: le regioni a rischio

L’alta pressione avanza sull’Italia ma residui rovesci saranno possibili domani sull’estremo Sud della penisola. La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su due regioni meridionali: Calabria e Puglia.

Ultimi residui effetti del maltempo sull'Italia nelle prossime ore prima del ritorno dell'anticiclone africano su tutto il paese. Residue piogge e temporali intereranno l'estremo Sud peninsulare dove per la giornata di domani, venerdì 12 giugno 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla su due regioni meridionali: Calabria e Puglia.

Allerta meteo gialla 12 giugno: le regioni a rischio

La perturbazione che ha interessato l'Italia con violenti nubifragi, grandinate e vento intenso nei giorni scorsi, infatti, si sta definitivamente allontanando dal nostro paese dirigendosi sempre più verso est e i Balcani. Mentre la penisola viene gradualmente avvolta dall’alta pressione che ci regalerà un weekend di sole e caldo da nord a sud, Venerdì il tempo sarà caratterizzato da intensi venti nord-orientali e una instabilità mattutina su parte del Paese. Le ultime residue piogge interesseranno in particolare il settore Ionico dove assisteremo anche a locali temporali. In base alle previsioni meteo ai fenomeni in alto, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile quindi ha valutato per la giornata di domani, venerdì 12 giugno 2026, allerta meteo gialla per temporali sulla Puglia Salentina e sul versante Ionico centro meridionale della Calabria. Ecco nel dettaglio il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani 12 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Salento

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia: Salento ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Piogge residue sul settore Ionico ma l'anticiclone africano avanza: le previsioni meteo del 12 giugno

Nella giornata di domani, venerdì 12 giugno 2026, al nord residua nuvolosità sui settori Alpini con locali piovaschi al mattino specie in Alto Adige ma tempo soleggiato altrove. Qualche velatura anche sull'Abruzzo meridionale dove potrebbero esserci deboli precipitazioni nel corso del giorno. Nel sud infine rischio di temporali nella prima parte della giornata per la Puglia salentina e tra mattina e pomeriggio per la Calabria ionica.