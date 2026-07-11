Maltempo, allerta meteo gialla domani 12 luglio in Trentino per temporali e frane: i settori a rischio

Per la giornata di domani, domenica 12 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su settori del Trentino Alto Adige.

La mappa dell’Italia, per quanto riguarda i settori a rischio allerta meteo, è quasi completamente verde per la giornata di domani, domenica 12 luglio 2026, tranne per una zona gialla in Trentino Alto Adige. La Protezione civile ha valutato infatti per il 12 luglio una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali in particolare per la Provincia autonoma di Trento.

Allerta meteo gialla 12 luglio in Trentino

Nei dettagli, la Protezione civile del Trentino ha messo un avviso di allerta gialla che vale dalle 14 di sabato fino alle 12 di domenica perché potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi. Su aree ristrette, potranno verificarsi temporali abbondanti in poco tempo, circa 30-40 millimetri in un'ora. Possibili inoltre forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e grandine di piccole o medie dimensioni. "A seguito delle previsioni meteo e in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dal primo pomeriggio di criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Possibili anche precipitazioni intense, fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole-medie dimensioni. Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti e interruzioni sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi”, fa sapere la Protezione civile regionale.

Previsioni meteo domani, domenica 12 luglio

Per quanto riguarda il resto della penisola, per la giornata di domenica 12 luglio le previsioni meteo indicano condizioni di tempo stabile su gran parte dell’Italia. Atteso più sole, ma anche qualche temporale sugli Appennini. Sono attesi rovesci sparsi e qualche temporale soprattutto lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale. Sul resto dello stivale domineranno la scena caldo e sole.