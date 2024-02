Annalisa in tour in estate: la cantante annuncia i concerti prima dell’inizio di Sanremo 2024 In attesa di salire sul palco del Festival di Sanremo, Annalisa ha annunciato le date del suo tour estivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I pronostici voglio che Annalisa sia una delle favorite alla vittoria finale del prossimo Festival di Sanremo e lei, per non farsi mancare nulla, annuncia i cpncerti stivi del suo tour. Al festival la cantante sarà protagonista con "Sinceramente", che sarà inclusa nella nuova versione dell’album "E poi siamo finiti nel vortice" disponibile dal prossimo 9 febbraio, intanto, però Annalisa si porta avanti col lavoro e dopo aver annunciato le date nei palazzetti, il cocnerto speciale all'Arena di Verona, ha anche annunciato i cocnerti che terrà a partire dal prossimo 16 giugno quando comincerà nel cartellone del Nameless festival.

Il tour estivo di Annalisa

Il via alle danze, Annalisa lo aveva dato con il concerto evento al Forum di Assago dello scorso novembre, ma adesso, dopo i live di Tutti nel vortice Palasport che partirà il prossimo aprile, ha annunciato anche il tour estivo che succederà il suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio (evento di apertura del Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024). Le prevendite sono disponibili dal 7 febbraio alle ore 11.00. Info prevendite friendsandpartners.it. Ecco il calendario.

16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL

Annalisa a Sanremo 2024 con Sinceramente

Annalisa salirà sul palco dell'Ariston martedì 6 febbraio quando tutti e 30 i Big del festival si esibiranno (è la prima volta che avviene in una delle edizioni condotte da Amadeus). La cananet, che nel 2022 e 2023 è stata protagonista con brani come Bellissima e Mon Amour, tra gli altri, canterà "Sinceramente", un brano che prosegue il mood uptempo e che lei stessa spiega così: "In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera: libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono ‘sinceramente tua'". Nella serata delle cover, invece sarà accompagnata da La rappresentante di lista e il Coro Artemia e si esibirà in "Sweet Dreams (are made of this)" degli Eurythmics.