Annalisa in studio con Bob Sinclar, in arrivo la versione remix della canzone “Sinceramente”

Annalisa e Bob Sinclar insieme a Parigi. La cantante è andata a far visita al dj nel suo studio per chiedergli di realizzare una versione remixata di Sinceramente, il brano portato in gara al Festival di Sanremo 2024 e che in breve è diventato un vero e proprio tormentone. Il video del loro incontro è stato condiviso su Instagram, che mostra come insieme cerchino di trovare la versione perfetta del brano.

Annalisa a Bob Sinclar: "Puoi fare un remix di Sinceramente?"

"Perchè sei qui? Sono curioso", ha chiesto Sinclar ad Annalisa, che è andata a fargli visita nel suo studio di registrazione a Parigi. "Conosci Sinceramente? Cosa ne pensi?", ha domandato la cantante al noto dj, che in passato ha già remixato numerosi brani italiani. "Numero uno in Italia", ha scherzato lui. E, in effetti, dopo il terzo posto al Festival di Sanremo, la canzone di Annalisa ha scalato le classifiche di Spotify, diventando un vero e proprio tormentone e si appresta a esserlo anche nei prossimi mesi.

"Se vuoi, se ti piace, puoi fare un remix", ha detto Annalisa. Sinclar ha subito accettato: "Adoro la canzone, molta pressione per me ora. Ok un remix per la regina". I due hanno così iniziato a lavorarci insieme, cercando il giusto suono, per un brano che potrebbe uscire presto e sorprendere i fan.

Sinceramente è la canzone più passata dalle radio Italiane

Secondo le classifiche aggiornata a inizio marzo, è stato proprio il brano di Annalisa- terzo classificato a Sanremo 2024- il più trasmesso dalle radio italiane, riuscendo a superare anche La noia di Angelina Mango. La canzone si sposa perfettamente con quello che le radio cercano di trasmettere agli ascoltatori e conferma anche le intuizioni di Amadeus, oltre che la scia del successo dell'artista, dopo le recenti Mon Amour e Bellissima.