Chi è Davide Simonetta, produttore di Annalisa e Fedez e marito di Veronica Ferraro Ecco chi è il producer e autore Davide Simonetta, classe 1983 da Lodi, che ha sposato nelle scorse ore la creator e imprenditrice digitale Veronica Ferraro.

A cura di Vincenzo Nasto

Davide Simonetta e Veronica Ferraro

Davide Simonetta, meglio conosciuto come d.whale è uno dei producer e autori di maggior successo del panorama italiano. Nato a Lodi nel 1983, solo negli ultimi mesi ha lavorato al successo dell'estate Storie Brevi di Annalisa e Tananai, ma ha curato anche l'ultimo disco dell'autrice di Savona E poi siamo finiti nel vortice, certificato doppio disco di platino FIMI. Nelle scorse ore Simonetta ha sposato Veronica Ferraro, creator e imprenditrice digitale, oltre che migliore amica di Chiara Ferragni, che le è stata testimone. Al matrimonio dei due si è esibita anche Annalisa, ex di Simonetta fino al 2017, con La Prima Cosa Bella di Nicola di Bari, mentre al pianoforte era accompagnato dal marito Francesco Muglia. Successivamente Tananai sulle note di Tango, mentre erano presenti i Negramaro, Dargen D'Amico ed Emma. Negli anni, ha collaborato con autori del calibro di Tiziano Ferro, Dolcenera, Marco Carta, Zero Assoluto, Dear Jack, Paola Turci, Nek, Chiara Galiazzo, Emma, Francesco Renga, Deborah Iurato e Alessio Bernabei, oltre che ad aver lavorato a Disumano di Fedez. Ecco chi è Davide Simonetta.

Chi è Davide Simonetta, la carriera del produttore musicale d.whale

Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2001 con i Karnea con cui realizza due album, Sublime Follia nel 2003 e Giù da me nel 2004, Davide Simonetta ha formato nel 2009 un gruppo pop rock: i Caponord. Con la formazione, apre anche gli MTV Days 2011 di Torino, ma la sua carriera ha uno slancio con l'attività di autore e produttore musicale: negli anni lavora con Tiziano Ferro in Il mestiere della vita, ma anche Emma con Iniziamo della fine, Souvenir, accompagnato da Paolo Antonacci. Simonetta negli anni lavora con autori del calibro di Dolcenera, con cui collabora per l'uscita dell'album Le stelle non tremano (Supernovae), con all'interno l'inedito 100 mila Watt, ma anche con i Dear Jack e successivamente con il frontman Alessio Bernabei. Tra questi un singolo contenuto in Senza filtri del 2018, dal titolo Messi e Ronaldo. Tra le collaborazioni più interessanti c'è anche quella con Paola Turci, con cui scrive nel 2017 Fatti bella per te, che parteciperà al Festival di Sanremo.

Tra le collaborazioni Tiziano Ferro e Annalisa

Ma negli anni, Simonetta collaborerà con alcuni dei grandi artisti della musica italiana, come Tiziano Ferro in Il mestiere della vita. Senza dimenticare Fedez, con cui lavora a stretto contatto per l'uscita del disco Disumano nel 2021 e più recentemente ai successi di Annalisa, la sua ex compagna. Proprio con lui, Annalisa dà vita all'epopea di Bellissima: i numeri raccolti dal brano diventeranno anche un pretesto per uno scontro social con Morgan. Il successo continuerà anche grazie agli exploit di Mon Amour, Ragazza Sola, Sinceramente e alla fine dal disco certificato doppio disco di platino E poi siamo finiti nel vortice. Negli ultimi due Festival di Sanremo, Simonetta ha lavorato ai brani: Made in Italy di Rosa Chemical, Tango di Tananai, ma anche Due vite di Marco Mengoni, I p' me tu p' te di Geolier , Apnea di Emma e Sinceramente proprio di Annalisa.

Davide Simonetta ha sposato Veronica Ferraro

Ieri, giovedì 12 settembre 2024, Davide Simonetta si è unito in matrimonio con la compagna Veronica Ferraro, creator e imprenditrice digitale. La donna, che aveva come testimone Chiara Ferragni, sua migliore amica, ha poi potuto ballare con il marito sulle note di La Prima Cosa Bella, cantata da Annalisa, che è stata una sua ex, un rapporto chiuso nel 2017. Ma anche una versione acustica di Tango di Tananai. Proprio lei, nel corso della cerimonia ha dedicato un messaggio al suo compagno: "Ho sempre detto di essere lontana anni luce dal sole ma da quando ti conosco non ho mai visto così chiaro, riso così tanto, non mi sono mai sentita amata così". Ospiti del matrimonio artisti del calibro dei Negramaro, Dargen D'Amico ed Emma.