Storie brevi di Annalisa e Tananai vince Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024: la classifica e gli altri premi La coppia vince la finale di Power Hits di Rtl 102.5. Al secondo posto "Sesso e Samba" di Tony Effe e Gaia.

Annalisa e Tananai hanno vinto gli Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024. La loro "Storie brevi" è il tormentone dell'estate 2024. Al secondo posto, un po' a sorpresa, la "Sesso e Samba" di Tony Effe e Gaia. Un po' a sorpresa perché se guardiamo, per esempio, le riproduzioni su Spotify la canzone vincitrice è "ferma" a 31 milioni di stream. Discorso differente per il brano dell'ex Dark Polo Gang: 75 milioni di strem. Ad ogni modo, la premiazione nella serata di ieri, all'Arena di Verona, è stata una festa della musica che ha visto avvicendarsi tutti i grandi del momento: tra gli altri Angelina Mango, Negramaro, Guè, Alfa, Mahmood.

I premi Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024 di FIMI, PMI e SIAE

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE:

• Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024 (dati Gfk) – a Tony Effe e Gaia per “SESSO E SAMBA”;

• Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 – a Shaboozey per “A Bar Song (Tipsy)”;

• Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 – a Annalisa per “Sinceramente”

• Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024, all'album più venduto nel periodo 25 agosto 2023 – 29 agosto 2024 (dati Gfk) – a Sfera Ebbasta per “X2VR”.

Storie brevi, il tormentone atipico

"Gli altri tutte storie brevi" canta la canzone di Annalisa e Tananai, una canzone estiva atipica, dall'approccio molto più rilassato rispetto al canone dei tormentoni sotto il sole. Infatti, lo stesso Tananai ha sempre descritto il suo brano come "una canzone che ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi". In una intervista a Vanity Fair, Annalisa invece aveva dichiarato: "Io e Tananai, al di là della cifra artistica, secondo me sovrapponibile, siamo proprio amici, persone che stanno bene insieme. Questo non significa che nella musica funzioni sempre così: bisogna sapersi coltivare i propri spazi, i propri rapporti".

Sesso e Samba è la canzone Spotify del 2024

Tony Effe e Gaia non hanno da recriminarsi nulla perché la loro "Sesso e Samba" è appunto la canzone Spotify del 2024. La piattaforma ha svelato i 10 brani più ascoltati in Italia tra il 1 giugno e il 20 agosto, e Tony Effe e Gaia primeggiano. Se consideriamo poi l'autore romano, la sua è una presenza doppia: c'è Miu Miu all'ottavo posto. Insomma è "solo" un secondo posto ma nell'estate dei tormentoni, dati alla mano, vincono sempre tutti.