Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia è la canzone dell’estate 2024 per Spotify

Come suggeriva la prima fase dell'estate 2024, secondo Spotify, Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia si conferma il tormentone. La piattaforma infatti ha svelato i 10 brani più ascoltati in Italia tra il 1 giugno e il 20 agosto, registrando la doppia presenza dell'autore romano, che dopo essersi preso la testa della classifica con Sesso e Samba, ritroviamo anche all'ottavo posto con Miu Miu. Frutto di un lavoro dell'artista cominciato con Icon, progetto certificato triplo disco di platino da FIMI. Insieme a lui, due volte in questa classifica anche la regina del 2024: Anna con la sua 30° gradi che restituisce il successo del suo disco d'esordio Vera Baddie, certificando la grande presenza femminile in questa speciale classifica. Ritornerà anche al nono posto, questa volta in collaborazione con Lazza per BBE. Al terzo posto, dietro di loro, Ghali con Paprika, in una streak vincente che arriva dal successo di Casa Mia al Festival di Sanremo 2024.

Vince Sesso e Samba, ma doppio successo anche per Anna e Annalisa

A contraddistinguere la classifica italiana dei brani più ascoltati nel Paese nel periodo estivo, l'unica presenza di una traccia non italiana, quella Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj, diventata invece il brano più ascoltato al mondo su Spotify in questo periodo. Una massiccia presenza di titoli italiani che come sottolinea Darío Manrique, Editorial Lead per il Sud Europa di Spotify "riflette un panorama artistico locale estremamente variegato e in costante evoluzione, in cui le artiste si stanno facendo sempre più spazio anche all'interno di nuovi generi". Quarto posto per Come un tuono di Guè e Rose Villain, brano protagonista dei primi mesi del 2024 dopo l'uscita di Radio Sakura dell'autrice milanese, mentre, causa la presenza di Gata Only, chiude fuori dalla top 5 Sexy Shop di Fedez.

La crescita della musica italiana nei primi 6 mesi del 2024

L'ultima artista ad aver collezionato una doppia presenza in questa classifica è Annalisa. La cantante infatti, è presente sia in Beatrice, brano in collaborazione con Tedua, ma soprattutto in Storie Brevi con Tananai, che chiude la top 10 italiana. Continua intanto la crescita della musica italiana, secondo i dati diffusi da FIMI per il primo semestre del 2024: oltre il 15% di aumento negli introiti e un fatturato che supera i 200 milioni di euro.

La classifica dei brani più ascoltati in Italia nell'estate 2024

Ecco i 10 brani più ascoltati dell'estate su Spotify in Italia:

Tony Effe, Gaia: "SESSO E SAMBA (feat. Gaia)"

ANNA: "30°C"

Ghali: "PAPRIKA"

Rose Villain, Guè: "COME UN TUONO (feat. Guè)"

FloyyMenor, Cris Mj: "GATA ONLY"

Fedez & Emis Killa: "SEXY SHOP"

Tedua, Annalisa: "BEATRICE (feat. Annalisa)"

Tony Effe: "MIU MIU"

ANNA, Lazza: "BBE (feat. Lazza)"

Tananai & Annalisa: "STORIE BREVI"