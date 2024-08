video suggerito

Ecco quali sono i brani dell’estate 2024 secondo Spotify: in testa Sesso e Samba, sorprende Bresh La prima fase dell’estate 2024 è terminata e alcuni brani italiani sembrano ormai già inseriti nella playlist di questa stagione musicale: scopriamo chi ha raccolto i numeri migliori su Spotify. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tony Effe, Gaia, Bresh, 2024

È terminata la prima fase dell'estate 2024 e sembrano già essersi delineati alcuni dei brani che faranno parte della colonna sonora di questa stagione musicale. Ad accompagnarci in questo viaggio tra i singoli più ascoltati in questi mesi, c'è Spotify, che ha raccontato attraverso una classifica, i gusti dell'estate italiana 2024. Prenderemo però in considerazione solo i brani di artisti italiani, alcuni, già negli scorsi mesi, sotto la lente di giudizio anche per l'altra rotazione radiofonica, numeri rilevati da EarOne. Un esempio può essere 30° di Anna, uno dei singoli di maggior successo dell'album Vera Baddie della cantante, che si avvicina ai 50 milioni di stream, dopo esser stata certificata disco di platino da FIMI. Ma anche Ghali con Paprika, fermo a 41 milioni di ascolti sulla piattaforma, dopo il grande successo sanremese di Casa Mia e la coppia Fedez/Emis Killa con Sexy Shop, vicini ai 30 milioni di streaming. Ma in testa a questa classifica, non può che esserci lei: pubblicata lo scorso 23 maggio, ha già conquistato un doppio disco di platino FIMI. Stiamo parlando di Sesso e Samba della coppia formata da Tony Effe e Gaia, vicina ai 60 milioni di ascolti. E se le prime quattro posizioni sono state già elencate, non chiude la top 5 Storie Brevi di Tananai e Annalisa.

A rubarle la posizione entra uno dei protagonisti degli ultimi anni dell'urban italiano: infatti se aveva già scalato le classifiche negli anni precedenti con Angelina Jolie, l'anno scorso con Parafulmini insieme a Ernia e Fabri Fibra, quest'anno Bresh è ritornato con Torcida. Il nuovo singolo, che arriva dopo la partecipazione all'album Icon di Tony Effe in Dopo le 4, anche con Tedua, ha collezionato 24 milioni di streaming, mettendosi dietro proprio il duo di Storie Brevi, ferma a 21 milioni di ascolti. Questi, finora, sono i brani italiani che hanno superato i 20 milioni di streaming sulla piattaforma quest'estate, ma c'è stata anche qualche altra sorpresa, facendo un passo indietro. Basti pensare a Malavita dei Coma_Cose, che ritornano con un singolo in alta rotazione radiofonica, dopo i successi di Fiamme negli occhi e L'Addio: il brano è arrivato anche sul podio delle classifiche EarOne nelle settimane successive alla sua pubblicazione, raccogliendo invece su Spotify 16 milioni di ascolti.

Le classifiche di ascolti raccontano di una grande presenza femminile, anche grazie al Melodrama di Angelina Mango, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La Noia: il brano ha superato i 17,5 milioni di ascolti su Spotify. Ma dietro di lei arrivano arrembanti Elodie con Black Nirvana a quasi 15 milioni di ascolti e la premiata coppia confermata da due protagoniste sanremesi come Alessandra Amoroso e BigMama: la loro Mezzo Rotto ha superato i 12 milioni di stream, complice la viralità del brano anche su TikTok. Nei brani che sono riusciti a superare i 10 milioni di ascolti compare anche un protagonista della finale di Amici 23: stiamo parlando di Petit con la sua Mammamì, di poco sotto i 13 milioni di stream.

Leggi anche Tutti i bonus per le famiglie con figli nel 2024, i requisiti e come fare domanda

Si ferma solo a quasi 8 milioni Sexy Magica di Sarah Toscano, la vincitrice di quest'edizione, che invece non sembra prendere il largo con Roulette, il brano uscito solo due settimane fa in streaming, e fermo a 260mila ascolti. E se Mida rientra anche in Bacio di Giuda, il brano condiviso con Ava e Villabanks che ha raccolto 14 milioni di stream, il suo singolo Que Pasa si è fermato a 6,7 milioni di ascolti sulla piattaforma. Da Mida a Holden, che con l'uscita di Joseph, il suo Ep post-Amici, sta invece raccogliendo buoni numeri con Randagi, ferma a 4,5 milioni di stream. Ma ci sono altri due partecipanti di quest'edizione da segnalare: da una parte Malia, con la sua Carnale. Bagnarci a quasi mezzo milioni di stream. , mentre Ayle si ferma a 155mila stream per Gli zombie della notte.