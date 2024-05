video suggerito

Que Pasa di Mida, il testo e il significato dell’inedito ad Amici 23 Que Pasa è il quarto inedito di Mida, uno dei sei concorrenti in finale ad Amici 23. Qui il testo e il significato di Que Pasa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mida, Amici 23

Poche ore fa, è stato pubblicato il nuovo ep di Mida, uno dei sei finalisti di Amici 23. Il progetto, dal titolo Il sole dentro, contiene i quattro brani presentati nel suo percorso all'interno del talent, tra cui Que Pasa, l'ultimo singolo mostrato al pubblico lo scorso 20 aprile, durante la quinta puntata del Serale. La canzone. gia disponibile in streaming dallo scorso 30 aprile, ha superato il milione di ascolti su Spotify e potrebbe rappresentare un seguito a Rossofuoco, l'unico singolo certificato disco di platino in questa edizione. La produzione del brano è stata affidata a Gianmarco Grande, mentre i co-autori sono Tommaso Santoni ed Elisa Mariotti. Qui il testo e il significato di Que Pasa.

Il testo di Que Pasa

Ti ho preso un fiore per strada

M’ama non m’ama

Questo fine settimana

Non mi sparire, dobbiamo uscire

La selezione all’entrata

Fuori da casa como te llamas

Resti a dormire? Si fa per dire

Ma se ballano tutti tranne te

Hai preso la mira con gli occhi come i cecchini sui tetti

Ma se ballano tutti tranne me

E mi sento un problema

Solo per questa sera

Mi punti le mani a pistola e mi fai Hola que pasa

Non è tempo di tornare a casa

Mi punti le mani a pistola e mi fai Hola que pasa

Bella e dannata comе Caracas

Bella e dannata come Caracas

Non avеre paura, ti amo come il maldito dinero

E se il futuro è vestito di nero

È perché gioventù no habla italiano

Tuo padre ci guarderà strano

C’è una cosa a cui non può dire stop

Che stasera se vuoi

Mi punti le mani a pistola e mi fai Hola que pasa

Non è tempo di tornare a casa

Mi punti le mani a pistola e mi fai Hola que pasa

Bella e dannata come Caracas

Bella e dannata come Caracas

Ma se ballano tutti tranne te

Hai preso la mira con gli occhi come un professore tra i banchi

Ma se ballano tutti tranne me

E mi sento un problema, solo per questa sera

Mi punti le mani a pistola e mi fai Hola que pasa

Non è tempo di tornare a casa

Mi punti le mani a pistola e mi fai Hola que pasa

Bella e dannata come

Caracas

Bella e dannata come Caracas

Il significato della canzone Que Pasa

Que Pasa è stata prodotta da Gianmarco Grande, mentre i co-autori sono Tommaso Santoni ed Elisa Mariotti. La canzone, presentata in anteprima durante la quinta puntata del Serale di Amici 23, è il tormentone estivo del cantante originario di Caracas. Un nome che ritornerà anche all'interno della canzone, come quando canta "Bella e dannata come Caracas", descrivendo la protagonista del brano. La canzone, una latin song a cui Mida ci aveva già abituato, ha nel ritornello uno dei suoi punti forti, soprattutto nel suo aspetto coreografico quando canta: "Mi punti le mani a pistola e mi fai Hola que pasa, non è tempo di tornare a casa". La canzone ha collezionato oltre un milione di ascolti su Spotify e potrebbe vincere il confronto con gli altri brani "estivi" tentati dai concorrenti in finale ad Amici 23.