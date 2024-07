video suggerito

Petit è disco d'oro con Mammamì, la reazione di Marisol e la sua promessa Petit annuncia il disco d'oro di Mammamì e la fidanzata Marisol Castellanos le scrive un messaggio romantico su Instagram: "Ti prometto che sarò al tuo fianco ai prossimo. Sei il mio orgoglio"

A cura di Vincenzo Nasto

Petit e Marisol, 2024

È stato uno dei protagonisti di Amici 23 e da poche ore ha conquistato il suo primo disco d'oro nei mesi successivi al talent. Stiamo parlando di Petit, nome d'arte dell'autore campano Salvatore Moccia, che solo poche ore fa ha potuto celebrare l'annuncio del disco d'oro di Mammamì. Il singolo, l'ultimo inedito pubblicato all'interno della trasmissione, sta veleggiando grazie ai 10 milioni di streaming su Spotify, ma anche attraverso il suono su TikTok, ricondiviso in 41mila video. Petit è salito sul palco di Battiti Live nelle scorse ore per esibirsi con Mammamì, mentre solo poche settimane fa, il 12 luglio, era stata pubblica una nuova versione del brano: il remix con la SLF (MV Killa, Yung Snapp, Vale Lambo e Lele Blade) e Fred De Palma. Ma a rendere ancora più dolce la vittoria di Petit, sono arrivati i complimenti della sua fidanzata, la ballerina Marisol Castellanos, direttamente in una storia Instagram.

Storia Instagram di Marisol

Come si può leggere nella storia condivisa sul suo profilo Instagram, Marisol ha fatto una promessa a Petit: "Il tuo primo disco d'oro, ti prometto che sarò al tuo fianco ai prossimi. Sei il mio orgoglio". Anche lei ex concorrente di Amici 23, Marisol ha continuato la sua relazione con Petit anche nei mesi successivi alla fine del programma. Proprio la ballerina, nel podcast di Lorella Cuccarini Dimmi di te aveva rivelato: "Adesso va meglio di quando eravamo dentro. Lui si adatta a tutto e anch'io. In casetta ci capitava di discutere per cose inutili, perché abbiamo caratteri simili. Abbiamo iniziato la nostra relazione dalla convivenza a 18 anni, è molto strano. Però abbiamo due personalità che hanno reso tutto più facile da gestire. Ci abbiamo messo tanta buona volontà. E adesso è ancora più bello. Stiamo ancora meglio, facciamo un sacco di cose insieme. Incastriamo i suoi impegni e i miei. Ci supportiamo tanto e siamo felici".

Storia Instagram di Petit

Mammamì, oltre ad aver collezionato oltre 10 milioni di stream su Spotify, è stata anche una delle poche canzoni, post-Amici, ad aver conquistato una posizione nella classifica dei singoli più venduti, secondo i dati di FIMI. A un mese dalla fine della trasmissione, Mammamì si trovava alla 40a posizione, mentre l'Ep rientrava nella top 15 degli album più venduti. Mammamì ha avuto anche un successo, seppur breve, nelle rotazioni radiofoniche, secondo i dati EarOne: a 10 giorni dalla fine della trasmissione solo il brano di Petit e Sexy Magica di Sarah Toscano rientravano nella top 50 dei brani in rotazione nelle radio italiane.