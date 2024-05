Come sta andando Sexy Magica di Sarah in radio: la canzone della vincitrice di Amici 23

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Sarah Toscano, Amici 23

A 10 giorni dalla vittoria di Amici 23, Sarah Toscano sta girando l'Italia per un tour di instore, legati anche alla comunicazione del suo nuovo Ep, pubblicato lo scorso 17 maggio. All'interno, tra i brani più ascoltati, c'è sicuramente l'ultimo inedito presentato: Sexy Magica. Prodotto da Room9 e scritto con Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, Sexy Magica ha da subito conquistato il pubblico per un richiamo al nuovo cantautorato pop italiano (per intenderci, quello di Annalisa), ma soprattutto per un ritornello da lanciare subito in radio. E non c'è stato bisogno di attendere una sola settimana per vedere Sexy Magica conquistare una posizione di rilievo nella top 100 dei brani più ascoltati in radio, stilata da EarOne. Infatti, se durante la settimana della finale, Sexy Magica era stato l'unico brano del talent a entrare in classifica all'84° posizione, questa settimana il brano ha fatto anche meglio.

Dopo aver superato i 2,2 milioni di stream su Spotify, Sexy Magica è il brano che ha conquistato più posizioni nella classifica EarOne di questa settimana: oltre 44, prendendosi il 40esimo posto finale. Sarah Toscano è l'unica autrice a esser entrata in questa speciale classifica radiofonica stilata da Ear One. Si tratta di un grande risultato per la cantante, non solo per l'apprezzamento del pubblico e delle radio nei suoi confronti, ma per la fetta di pubblico che questa canzone potrebbe conquistare settimana per settimana. Una spinta che la vede, se prendiamo in considerazione solo la classifica dei brani italiani più ascoltati in radio nella scorsa settimana, al 20° posto.

Sarah Toscano, Sexy Magica nella classifica EarOne

La classifica dei brani italiani più passati in radio conferma anche le possibilità radiofoniche di Mammamì di Petit, che si classifica 28°. Non appaiono invece, neanche in questa classifica, Randagi e Que Pasa di Mida, gli ultimi inediti presentati dai finalisti di Amici prima della fine del talent televisivo. Dopo i buoni risultati in stream di Sexy Magica, ma anche nelle classifiche EarOne, Sarah Toscano è pronta a portare in giro il suo Ep omonimo, come ha rivelato nell'intervista a Fanpage.it: "Non vedo l'ora di suonarla in giro il primo possibile. Poi ci saranno le date del tour, delle radio, sono davvero gasata di poter cantare davanti a un pubblico, dopo quello di Amici".