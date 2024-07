video suggerito

Deddy di Amici cambia nome e diventa Dennis: al via la nuova vita musicale con una nuova canzone Deddy, ex finalista di Amici ha deciso di cambiare nome e da questo momento sarà Dennis, suo vero nome: il cantante ha anche annunciato il nuovo singolo.

A cura di Redazione Music

Deddy

Ve lo ricordate Deddy, il cantante che partecipò alla ventesima edizione di Amici arrivando fino all'ultima puntata del Serale? Bene, ha deciso di cambiare il proprio nome, lasciare lo pseudonimo e diventare semplicemente Dennis, ovvero il suo vero nome (il cognome è Rizzi). Lo ha annunciato qualche giorno fa su Instagram, mentre adesso lancia il suo nuovo singolo che, non a caso, si chiama "Un altro nome" che uscirà il prossimo 19 luglio per M.A.S.T: "Era arrivato il momento in cui Deddy aveva bisogno di Dennis e in cui le due anime che fino a quel momento avevano vissuto parallelamente, potevano finalmente coesistere. Mi sono reso conto che se anche Deddy mi ha fatto crescere in questi anni, in fondo in fondo sono sempre stato io e quello era solo un altro mio nome” racconta il cantante.

"0 passi", "Il cielo contromano", "La prima estate" erano state alcune delle canzoni che gli avevano regalato la popolarità durante la ventesima edizione del programma, quello vinto da Giulia Stabile per quanto riguarda la classifica generale (dove il cantante si era qualificato quinto), mentre per quella specifica del canto Deddy si era classificato terzo, alle spalle di Sangiovanni, vincitore e Aka7even. Un percorso che lo aveva portato anche a un po' di certificazioni, conquistando 4 dischi di Platino (due per "Il cielo contromano" e due per "0 passi") e 1 Oro (per "La prima estate".

Stando aa quello che si legge sulla nota stampa "questa canzone racconta la crescita di un ragazzo di 22 anni di Torino, con le sue paure, incertezze, vittorie e sconfitte. Tra le righe di quella che può sembrare una canzone d'amore, rappresenta, invece, un dialogo interiore dell’artista, una resa dei conti e una presa di consapevolezza di ciò che vuole essere e rappresentare, sia come cantante che come essere umano". nei giorni scorsi aveva racontato il cambiamento di questi anni, da quando ebbe un "successo gigante" nel talent di Maria De Filippi: "La vita cambia, i giorni diventano sempre più intensi e so che devo provare a essere più maturo per gestire tutto. Però il mondo va a 1000 all’ora, mi accorgo che tutto ciò che avevo appena vissuto mi stava sfuggendo via, ne ero consapevole fin dall’inizio, ma viverlo è un altra cosa".

Poi proseguiva dicendo: "Intanto però cambia città, cambio casa, prendo il mio meraviglioso cane. Inizia una vita dove ritornano anche quelle piccole cose in una giornata che ti fanno sentire al sicuro, più umano. In questi anni a Deddy sono successe tante cose, ma a Dennis ancora di più". E si arriva a oggi, con il cantante che ha 22 anni e spiega: "Ho cercato di raccontarmi con nuove canzoni, mi sono cercato e trovato prima come uomo e poi come artista, ho compreso chi voglio essere, chi voglio diventare e soprattutto chi sono ora. È il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri. Sono DENNIS, nella vita e nella musica".