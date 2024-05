video suggerito

Mammamì di Petit, il testo e il significato dell’inedito ad Amici 23 Mammamì è il quarto inedito di Petit, uno dei sei concorrenti in finale ad Amici 23. Qui il testo e il significato di Mammamì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Vincenzo Nasto

Petit, Amici 23

Poche ore fa, è stato pubblicato il nuovo Ep di Petit, uno dei sei finalisti di Amici 23. Il progetto omonimo contiene i quattro brani presentati nel suo percorso all'interno del talent, tra cui Mammamì, l'ultimo singolo presentato lo scorso 21 aprile, durante la quinta puntata del Serale. La canzone, già disponibile instreaming dallo scorso 30 aprile, ha superato il milione di ascolti su Spotify, diventando anche uno dei brani preferiti del pubblico in sala ad Amici. La produzione del brano è stata affidata a Dardust, aka Dario Faini, mentre i co-autori del brano insieme a Petit sono Raige, Matteo Perelli, Francesco Di Nunzio e lo stesso Dardust. Qui il testo e il significato di Mammamì.

Il testo di Mammamì

Uh Mammamì

Vado fuori quando ti muovi così

Non posso lasciarti sola

E un amore che ritorna

Sarà un insieme di cose

Ma va bene anche stavolta

Parli sotto le lenzuola

Non voglio sapere l’ora

Farlo per tutta la notte

Senza avere una risposta

Rimm comm faj

Sceness mo p’ te

T scrivess o non mij ngopp o cor

Ma mo rimm

Si tu o saj

Ca mo nu po ferni

Voglio sta sul cu te

Dove ci porterà

L’aria del mare

Scappiamo via di qua

E canto una canzone d’amore

Sotto il cielo blu

E dopo ti dirò

Uh Mammamì

Vado fuori quando ti muovi così

Uh mammamì

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie

Uh mammamì

Uh mammamì

Forse sei un po’ strana però te mi piaci, balli nel locale

lo sai che chist nun fa p me

Ma tu nun ‘o puó sapé

Fai accusì solo pecché

Poi t’ piac’ se fa mal ancor

Saliamo in macchina

Se ci sei tu non sai quanto caldo fa

E canto una canzone d’amore

Sotto il cielo blu

E dopo ti dirò

Uh Mammamì

Vado fuori quando ti muovi così

Uh mammamì

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie

Uh mammamì

Uh mammamì

Iammucenn piccerè

Che la notte la notte ritorna e poi se ne va

Iammucenn ma no fa sape

Solo un ora già un ora già un ora ci resterà

Uh Mammamì

Vado fuori quando ti muovi così

Uh mammamì

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie

Uh mammamì

Uh mammamì

Uh mammamì

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie

Il significato della canzone Mammamì

Mammamì è stata prodotta da Dardust, aka Dario Faini, mentre i co-autori del brano insieme a Petit sono Raige, Matteo Perelli, Francesco Di Nunzio e lo stesso Dardust. La canzone, presentata in anteprima durante la quinta puntata del Serale di Amici 23, è il tentativo di tormentone estivo del cantante di origini campane. Il brano ricorre a una cifra stilistica mostrata dallo stesso Petit nelle cover dei brani durante le puntate del Serale, soprattutto nell'utilizzo del dialetto napoletano e del francese. Il brano ricorre all'espediente della coppia che si rincorre, della passione che si trascina di notte e che "poi se ne va". Nel ritornello, il protagonista del brano si arrende ai movimenti del proprio partner, concludendosi con: "Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie".