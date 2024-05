video suggerito

Sexy Magica di Sarah, il testo e il significato dell’inedito ad Amici 23 Sexy Magica è il quarto inedito di Sarah, una delle sei concorrenti in finale ad Amici 23. Qui il testo e il significato di Magica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Poche ore fa, è stato pubblicato il nuovo Ep di Sarah, una delle sei finaliste di Amici 23. Il progetto omonimo contiene i quattro brani presentati nel suo percorso all'interno del talent, tra cui Sexy Magica, l'ultimo singolo presentato lo scorso 21 aprile durante la quinta puntata del Serale. La canzone, già disponibile in streaming dallo scorso 30 aprile, ha superato il milione di ascolti su Spotify e potrebbe incorniciare il grande percorso al Serale della cantante. La produzione del brano è stata affidata ai Room9, mentre co-autori del brano sono Raffaele Esposito e Giampiero Gentile. Qui il testo e il significato di Sexy Magica.

Il testo di Sexy Magica

Persi dentro un grande vortice

Sciogli il ghiaccio come Antartide

La luce mi sfiora

La notte è ancora lunga

Per noi

Non lo vedi

Che vorrei da te?

La luna in questo club

Le frasi al neon

E dentro questa musica

Dj metti l'ultima

Sento come volessi correre via

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica

Ora portami via

Se fosse l'unica

Nell'aria

Se tra la folla resti con me

Io sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

L'autostrada che scorrе

Sembrerà

Un mare nеro

Ed io tra le onde

E sento il caldo sulla pelle

E rumori di flash flash

Bloody mary desideri

Che vorrei da te?

La luna in questo club

Le frasi al neon

E dentro questa musica

Dj metti l'ultima

Sento come volessi correre via

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica

Ora portami via

Se fosse l'unica

Nell'aria

Se tra la folla resti con me

Io sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

E volano scintille dalla luna

Come mai rende questa notte meno buia

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica

Ora portami via

Se fosse l'unica

Nell'aria

Se tra la folle resti con me

Io sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

Il significato di Sexy Magica

Sexy Magica è stata prodotta dai Room9, il collettivo di producer composto da Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende, mentre co-autori del brano sono Raffaele Esposito e Giampiero Gentile. La canzone, presentata in anteprima durante la quinta puntata del Serale di Amici 23, è il tentativo di tormentone estivo della giovane cantante di Vigevano. Un episodio che si appoggia, soprattutto nella formula di bridge-ritornello al nuovo cantautorato pop di Annalisa, ripreso soprattutto in "Io sexy amore magica (io lei tu)". La notte (lei) fa da contorno a una notte libera e senza pensieri, in cui "volano scintille dalla luna, come mai rende questa notte meno buia". La canzone ha collezionato oltre un milione di ascolti su Spotify e potrebbe esser stata la carta vincente della cantante per aspirare alla vittoria finale del talent.