Come stanno andando Sarah, Petit, Mida e Holden in classifica a un mese dalla finale di Amici 23 Mida, Sarah, Petit e Holden, come stanno andando in classifica i finalisti di Amici?

A cura di Redazione Music

Da sx Mida, Sarah, Holden e Petit

È passato quasi un mese dalla finale di Amici che ha vinto la vittoria di Sarah Toscano, che in finale ha battuto gli altri cantanti, ovvero Mida, Holden e Petit, ma come stanno andando i loro Ep in classifica? Tranne Holden, tutti gli altri sono arrivati alla serata finale con l'Ep uscito sette giorni prima, mentre l'autore di Nuvola ha aspettato una settimana, preferendo smarcarsi dal caos delle uscite, da una parte, e dall'altra per mettere a punto le ultime cose, come ha spiegato a Fanpage.it. Nessuno degli album, però, ha esordito sul podio e la vincitrice, Sarah, non è riuscita a entrare in top 10, benché tutti, a qualche settimana dall'uscita, siano rimasti in top 40.

I finalisti di Amici in Top 50

Quello che aveva esordito meglio era stato Holden, che nella prima settimana utile si era portato in sesta posizione, mentre precedentemente Mida con Il sole dentro ha esordito in nona posizione, mentre Petit era decimo, con Sarah che nella prima settimana era salita fino alla dodicesima posizione. Non proprio le migliori posizioni possibili, visto l'ottimo seguito della trasmissione di Maria De Filippi, l'enorme successo di alcuni singoli e anche il giro degli instore sempre affollati. Quello che può esultare è senza dubbio Petit, che alla quarta settimana utile è l'unico che può vantare la top 15, con il quindicesimo posto per l'Ep omonimo.

Come vanno i singoli dei finalisti di Amici

Gli altri sono molto dietro anche se racchiusi da un pugno di posizioni, con Mida che con il suo "Il sole dentro" è in trentaquattresima posizione, perdendone otto rispetto alla settimana scorsa, mentre Sarah Toscano è trentacinquesima, scendendo solo di tre posizioni rispetto a sette giorni fa quando era trentaduesima. Infine c'è Holden che è alla posizione 37, scendendo di 14 posizioni rispetto all'ultima rilevazione. Questo, almeno per quanto riguarda i singoli, perché se si guarda ai singoli in top 100 Fimi gli unici che ne hanno sono Petit che piazza Mammamì in quarantesima posizione, mentre Mida ha Rossofuoco in 93a posizione, riuscendo a conservare ancora la Top100. Niente da fare per Sarah e Holden con Sexy Magica e Randagi, gli ultimi singoli.