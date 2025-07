Donatella Rettore risponde alla madre di Giorgia: “Siamo amiche, ma dov’è finita l’artista di Come saprei?”

Donatella Rettore e Giorgia

Continua il botta e risposta estivo tra Donatella Rettore e la madre di Giorgia, una delle stelle della musica italiana che, per la cantante di Dammi una lametta, è sopravvalutata e imita Whitney Houston, come ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera che ha scatenato qualche polemica e anche la risposta ironica della madre della cantante. A questo proposito Rettore è tornata a intervenire nella polemica con un post su Instagram in cui risponde direttamente a Elsa Giordano: "Carissima mamma di Giorgia, tutto bene? ricordo benissimo quando siamo venuti Claudio (Rego, il marito della cantante, ndr) ed io a casa sua. Io stavo facendo la gavetta e andavo a fare i cori in sala di registrazione e Claudio Rego faceva arrangiamenti per sbarcare il lunario. Scrivevamo canzoni e abbiamo anche scritto e arrangiato per July & Julie".

Il riferimento al padre di Giorgia

Il riferimento a Juli & Julie non è casuale, visto che era un duo composto da Angela Cracchiolo (Julie) e da Giulio Todrani (Juli) ovvero il padre di Giorgia, che poi creò un gruppo R'n'B negli anni 90 per cui la cantante, a vent'anni, fece anche da corista. Dopo l'accenno alla band di Trodano, quindi, a dimostrazione di come Rettore fosse in confidenza con la famiglia dell'autrice di hit come La cura per me, Come saprei, E poi o Girasoli, ecco il riferimento a una giovanissima Giorgia "quindicenne che mi guardava i glitters fra i capelli, adolescente talentuosa e destinata al successo".

La domanda di Donatella Rettore su Giorgia

Eppure, dice Rettore, la sua riflessione era più una domanda retorica: "La mia era una domanda: dove è finita quell’artista tutta istinto e vocalitá ????? libera , viva sorridente ? ‘E poi', ‘come saprei' etc. perchè una signora artista di 54 anni ha bisogno di tutti questi avvocati ? non merito risposta forse ? voglio un bene dell’anima a giorgia e siamo amiche , non vedo l’ora di sentirla cantare libera . e lei sa bene cosa voglio dire . ma forse il mio è solo un sweet dreams . auguri di ogni bene a lei e a tutta la sua family". Giorgia non è mai intervenuta nella discussione, preferendo restare fuori dalla polemica, ma è stata la madre a rispondere sui social, scrivendo semplicemente: "A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto)".