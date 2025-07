video suggerito

La risposta della madre di Giorgia a Donatella Rettore che aveva definito la cantante una copia di Whitney Houston Su Instagram, Elsa Giordano, madre di Giorgia ha replicato a Donatella Rettore che aveva parlato della cantante romana come di una copia di Whitney Houston.

A cura di Redazione Music

Giorgia con la madre Elsa Giordano

Elsa Giordano, madre di Giorgia, ha replicato alle dichiarazioni di Donatella Rettore, che in un'intervista in occasione dei suoi 70 anni, compiuti lo scorso 8 luglio, aveva parlato della cantante de La cura per me definendola una copia di Whitney Houston: "Giorgia. È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale" aveva raccontato al Corriere della Sera. Nonostante le parole della cantante non c'era stata una replica da parte dell'artista romana, ma dopo qualche giorno ci ha pensato la madre a rispondere ironicamente.

Le parole di Elsa Giordano, madre di Giorgia

Su Instagram, infatti, Elsa Giordano ha postato una foto in cui abbraccia la figlia e ha scritto: "A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto). Auguri Donatella!!!!!". Una risposta molto pacata, ironica, fatta da chi non pare essersi offesa per una frecciata alla figlia. Il paragone con la cantante americana, infatti, è uno di quelli che Giorgia avrà più sentito quando si parla di lei e della sua voce, ma fu la stessa Giordano a raccontate dellòa passione della figlia per Houston, soprattutto quando era piccola.

L'amore di Giorgia per Whitney Houston

Qualche mese fa, infatti, subito dopo la fine del Festival di Sanremo che aveva relegato Giorgia e la sua canzone al sesto posto, quindi immediatamente fuori dalla cinquina che alla fine si è giocata la vittoria dell'edizione del Festival, in un'intervista al settimanale DiPiù: "Giorgia in casa cantava continuamente i brani di Whitney Houston, io avevo i muri tappezzati dai poster di quella grande interprete americana. Giorgia cantava, solo che aveva vergogna di farsi ascoltare da me e dal padre, anche se non ho mai capito perché. Per esibirsi, andava sotto al tavolo della cucina". Quella passione fu una delle spinte che portò Giorgia a una carriera che l'ha portata a essere una delle voci più amate del Paese.