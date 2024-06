Marisol Castellanos e Petit, l’amore continua dopo Amici: “Adesso è ancora più bello, siamo felici”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Marisol Castellanos è reduce dalla vittoria della categoria danza di Amici di Maria De Filippi. La ballerina si è raccontata in un'intervista rilasciata al podcast di Lorella Cuccarini, Dimmi di te. Così, si è sbottonata sulla sua vita privata e sulla relazione con Petit, che prosegue a gonfie vele.

Marisol e Petit si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici. La ballerina ha confidato a Lorella Cuccarini le qualità che l'hanno fatta innamorare: "Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Tante cose. Mi fa morire dal ridere. E poi la sua semplicità, una semplicità personale, non banale. Emana proprio energie positive". E ha continuato:

Mi sono resa conto che quando stavo con lui, stavo bene. Soprattutto all'inizio che ero un po' più chiusa. Lui mi dava sicurezza, mi trasmetteva leggerezza. Abbiamo trovato una buona sintonia da subito. All'inizio dicevo che non volevo avere un ragazzo, che ero entrata nella scuola per la danza. Mi ha fatto prendere il percorso in modo diverso, si sono aggiunti ricordi molto belli. È stato un arricchimento. È stato fondamentale.