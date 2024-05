Amici, Marisol Castellanos dopo la finale: “Esperienza unica. Grazie Petit per avermi regalato l’amore”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo aver alzato la coppa della categoria ballo nella finale di Amici 23, Marisol Castellanos è tornata sui social con un carico di ringraziamenti. La ballerina 18enne a corredo di una foto con Petit, cantante con il quale ha intrapreso una relazione, ha parlato della sua esperienza nel talent show ringraziando tutti coloro che l'hanno resa possibile. Tra i commenti la dichiarazione d'amore del fidanzato conosciuto nel programma: "Ti amo", ha scritto.

Le prime parole di Marisol Castellanos dopo la finale di Amici 23

"Scontato dire che non ci sono parole per descrivere un’esperienza dal genere, ma non ce ne saranno mai abbastanza per ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e l’hanno resa unica". Così comincia il lungo messaggio social di Marisol Castellanos condiviso pochi minuti fa, all'indomani della finale di Amici 23 che l'ha vista sul podio con Sarah Toscano. La ballerina del talent show ha poi ringraziato Maria De Filippi, la produzione e la redazione del programma, gli autori, i professionisti e gli insegnanti in sala "che mi hanno fatto crescere in questi 8 messi stupendi", poi la maestra Alessandra Celentano "per avermi dato un banco a settembre e avermi guidata in questo percorso". I grazie sono rivolti anche alla famiglia, alle costumiste, poi alla sua squadra "composta da Holden, Dustin e Petit. Siamo partiti dalla prima puntata del serale assieme e siamo arrivati alla fine assieme", ha scritto. Poi le parole d'amore per Petit: "Grazie amò, grazie a te questa esperienza mi ha regalato l’amore". La ballerina ha concluso il post con un ringraziamento a Sarah, la vincitrice: "Ti voglio un bene dell’anima, contenta di aver condiviso con te un momento così importante per noi. Spacca tutto". Tra i primi a commentare il post, Petit che ha scritto "Ti amo".