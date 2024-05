Testo e significato di Mezzo Rotto, Amoroso e Big Mama raccontano solidarietà femminile e delusioni

video suggerito

Dopo la grande avventura sanremese e il palco dell'Arena di Verona, Alessandra Amoroso e Big Mama ritornano insieme con Mezzo Rotto. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Alessandra Amoroso e Big Mama, 2024

Dopo La Rabbia non ti basta sul palco dell'Arena di Verona, Alessandra Amoroso e Big Mama sono di nuovo insieme, questa volta per Mezzo Rotto. Si tratta del nuovo singolo delle due autrici, reduci da una grande esperienza al Festival di Sanremo, rispettivamente con Fino a qui e la già citata La rabbia non ti basta. La canzone, prodotta da Zef e a cui ha lavorato in fase autorale Davide Petrella, aka Tropico, è un atto di solidarietà femminile. Il racconto del brano infatti si concentra su due storie estive, vissute dalle protagoniste, che vengono però descritte fino all'arrivo del ritornello. È lì che la storia d'amore diventa solo una testimonianza, il motivo di una chiamata, ma soprattutto il claim del brano: "L’amore è eterno ma era già mezzo rotto". Qui il testo e il significato di Mezzo Rotto.

Il testo di Mezzo Rotto

Tutte le paure che hai

Non le hai certo imparate da me

Dimmi qualcosa di te che non so

Che non sai, tanto ormai

Bisogna venirsi incontro, sono tempi duri

Prendimi tu in una villa da sogno con occhiali scuri

Che resta la fine che preferisco

Mentre mi guardi così

Almeno mettiamo su un disco disco disco

Cosa fai questa notte sei tutta cromata di blu

Tutta sola anche tu

E dimmi poi dove vai questa notte

Che adesso non ti vedo più

Tutta sola anche tu

Mi spezzi il cuore proprio dietro alle scapole

Te lo direi se fosse tutto più facile

Ma mi telefonerai

Un giorno senza un perché

Per dirmi il nostro amore è un filo di vento

Parla ti sento

L’amore è eterno ma era già mezzo rotto

Mezzo rotto, ho messo apposto

Quei pezzi che adesso per strada di te mi ricordo

Mezzo mosso

Quel mare di notte che guardi e che mi manderai

Mentre canto da sola “Blue Sky”

Pensando a quei pezzi d’amore che io non so scrivere e ascolterai mai mai mai

E quanto ti piace ballare da sola

Cercare il mio sguardo qui in mezzo alla folla

La pelle nuda dimentico l’ora e dimentico pure quant’è che mi scotta

Metti su sorrisi falsi solo per gli altri

Fumando Winston

Metto su un disco disco disco

Cosa fai questa notte sei tutta cromata di blu

Tutta sola anche tu

E dimmi poi dove vai questa notte

Che adesso non ti vedo più

Tutta sola anche tu

Mi spezzi il cuore proprio dietro alle scapole

Te lo direi se fosse tutto più facile

Ma mi telefonerai

Un giorno senza un perché

Per dirmi il nostro amore è un filo di vento

Parla ti sento

L’amore è eterno ma era già mezzo rotto

Alla fine del gioco vuoi sempre qualcosa di più

Tutta sola anche tu

Roulette russa meglio mezzi rotti

Che non vedersi più

Non credi anche tu?

Il nostro amore è un filo di vento

Parla ti sento

L’amore è eterno ma era già mezzo rotto

Il significato della canzone Mezzo Rotto

Mezzo Rotto è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso in collaborazione con Big Mama, prodotto da Zef e a cui ha lavorato in fase autorale Davide Petrella. La canzone, dalle chiare sonorità dance, si iscrive al registro dei tormentoni estivi del 2024, sottolineato anche dall'immaginario testuale: dalla villa da sogno con occhiali scuri al mare di notte descritto da Big Mama, ma anche "la pelle nuda dimentico l’ora e dimentico pure quant’è che mi scotta". Se il racconto del brano si lascia andare ai dettagli della passione estiva vissuta dalle due donne, è però nella fase finale del ritornello in cui le due cantanti si confidano che "l’amore è eterno ma era già mezzo rotto". Proprio nell'outro del brano, interpretato da entrambe le autrici, viene sottolineato il dubbio che racchiude tutto il brano: "Roulette russa meglio mezzi rotti, che non vedersi più, non credi anche tu?". Nel brano, c'è anche una citazione di Big Mama a un brano storico nella discografia rap italiana: si tratta di Blue Sky, sesta traccia del joint album di Gemitaiz e Madman Kepler.