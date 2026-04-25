Governo Meloni, la premier all’Altare della patria per la Liberazione dopo lo scontro su Bella ciao alla Camera: news in diretta

"Il disagio giovanile non si affronta rincorrendo la cronaca con nuove strette, pene più dure e risposte solo repressive. La violenza va condannata sempre e chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, ma una politica che interviene solo quando il danno è già fatto è miope e inefficace", ha detto il deputato M5S Antonio Caso, intervenendo sul decreto sicurezza. "Contro la violenza giovanile serve investire seriamente sulla prevenzione: rafforzare la scuola e le comunità educanti, sostenere le famiglie più fragili e intercettare il disagio prima che esploda. Il Governo, invece, continua a indebolire proprio la scuola pubblica con tagli, precarietà e dimensionamento scolastico, mentre servirebbero psicologi scolastici stabili, presìdi sociali e opportunità concrete per ragazze e ragazzi", ha aggiunto. "La sicurezza vera si costruisce prima che il disagio esploda. Altrimenti resta solo propaganda: tanta repressione annunciata, pochi strumenti per evitare che la violenza si ripeta", ha poi concluso poi il deputato 5 stelle.