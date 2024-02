Souvenir è il primo album di Emma Marrone a superare i 100 milioni di stream su Spotify Souvenir è il primo album di Emma Marrone a sconfinare quota 100 milioni di stream su Spotify, a 14 anni dal suo esordio con A me piace così. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Emma Marrone, LaPresse

Sono passati pochi mesi dallo scorso ottobre, quando Emma Marrone pubblicava il suo ultimo lavoro discografico: Souvenir. Il progetto arrivava a quattro anni da Fortuna, frutto di una lunga pausa che aveva raccontato nell'intervista a Fanpage.it: "Sono stata lontana dalle scene, un po' per mia scelta, un po' per alcune situazioni personali, così mi sono ritrovata a dover riguadagnare un mio posizionamento e dovevo forse anche guadagnare la fiducia della gente". Nel frattempo, dopo una settimana, la cantante annunciava in lacrime in un video, girato durante un firmacopie, che l'album era arrivato primo in classifica FIMI: "Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata a realizzare questa meraviglia! Sono senza parole". Poi la scelta di portare Apnea sul palco di Sanremo e le grandi esibizioni che l'hanno resa tra le protagoniste più osservate della kermesse: nelle scorse ore, la cantante ha raggiunto un altro traguardo. Souvenir è il primo album di Emma Marrone a sconfinare quota 100 milioni di stream su Spotify: un grande risultato per l'it-pop, ma soprattutto la conferma di un percorso di riconoscimento con il suo pubblico, l'obiettivo sin da subito dichiarato.

Il ritorno di Emma, da Taxi sulla luna a Mezzo Mondo

I numeri di Emma Marrone e del suo Souvenir sono sicuramente influenzati dalla presenza delle due collaborazioni: da una parte la cassa dritta in Taxi sulla luna con Tony Effe, brano che ha dato anche il via a una ridefinizione musicale della cantante salentina. Pensare a una collaborazione del genere con il rapper romano, pochi mesi prima di salire sul palco di Sanremo con Apnea, sembra confermare una scelta precisa per Emma: rendere il proprio ambiente musicale più ampio, senza perdere la sua definizione. E infatti se i 60 milioni circa di Taxi sulla luna svettano sugli altri, i numeri di Mezzo Mondo e Iniziamo dalla fine, quasi 30 milioni di stream, riportano Emma Marrone nel suo territorio. A rendere più dinamica anche la sua dimensione artistica, l'apertura a un mondo rap che negli anni si è sviluppato, portandola nel 2023 a collaborare con Lazza, sul palco di Sanremo ma anche nel disco con Amore cane, o con Bresh sul palco dell'Ariston nel 2024 durante la serata cover. In quell'occasione, un medley di Tiziano Ferro aveva proprio suscitato una reazione del cantante romano, visibilmente emozionato per la scelta di Emma. Poi l'avvicinamento a Tedua, il ricordo di Kanye West in Toscana: Emma appare molto più vicina alla realtà musicale che la circonda rispetto a qualche anno fa.

Ma Souvenir è anche un album doloroso: un percorso autoriale che vede episodi come Intervallo. Un flusso, una dedica al padre scomparso lo scorso anno in cui l'essenzialità del piano e degli archi si confondono con la sua voce. E per chi avesse deciso di inscatolare Emma, di porla nei confini come donna e come artista, Souvenir ci regala una canzone come Capelli corti. Il brano, scritto insieme ad Andrea Bonomo e Davide Simonetta, racconta quanto Emma non si sia arresa all'ambiente che la circondava, alle misure altrui, alla generalizzazione che avrebbe potuto far perdere il suo messaggio genuino. E nel momento in cui un giovane artista come Sangiovanni ha deciso di fare un passo indietro, affrontando le difficoltà relative al benessere e alla sua salute mentale, è necessario osservare come l'artista e la persona Emma abbiano dovuto affrontare le stesse difficoltà, in un ambiente molto meno attento all'argomento. È forse il segno di una maturità artistica, che dopo sei album negli ultimi 14 anni, sia arrivato proprio adesso il traguardo dei 100 milioni di stream per Souvenir.