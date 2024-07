video suggerito

L'album di Anna è primo per la seconda settimana consecutiva: non succedeva da sei anni per una donna Anna conquista la prima posizione in classifica per la seconda settimana consecutiva, per un'artista non succedeva da sei anni.

A cura di Redazione Music

Un particolare della copertina di Vera Baddie di Anna

Che Vera Baddie di Anna fosse uno degli album più attesi dell'anno (degli anni, visto che si attende da un po' una prova più lunga della rapper) non c'erano dubbi e forse neanche che potesse conservare la prima posizione in classifica per più di una settimana. Eppure visto l'andazzo delle classifiche degli ultimi anni, con artiste che difficilmente riescono a prendersi il primo posto, figurarsi a mantenerlo, la cosa non era scontata, anche perché ci sono album molto forti e ascoltati in giro, da Geolier a Tony Effe, passando per la Deluxe dell'ultimo album di Tedua. Eppure Anna Pepe ce l'ha fatta e si aggiudica, per la seconda settimana consecutiva, il primo posto nella classifica FIMI degli album (oltre a due tra i singoli con 30° e I Love It).

Prima di Anna lo fece Laura Pausini

È la prima volta, da molto tempo, che un'artista italiana riesce a bissare il primo posto nella settimana successiva a quella d'uscita, e per trovarne un'altra, infatti, bisogna tornare indietro al 2018, quando fu Laura Pausini a riuscirci, con "Fatti sentire"che avrebbe speso in tutto quattro settimane in testa alla classifica (contando anche il primo posto del repack "Fatti sentire ancora"). Perché, come abbiamo imparato negli anni, sono poche le donne che riescono a imporsi nelle posizioni alte della classifica, e ancora meno quelle che riescono ad andare in testa, benché, stando al report di metà anno della FIMI pare che il trend stia cambiando. Quest'anno, per esempio, è già successo tre volte, due con un'artista italiana: prima di Anna, infatti, c'erano riuscite Taylor Swift con The Tortured Poets Department e dopo Angelina Mango con poké melodrama, entrambe per una settimana.

Il balzo di Taylor Swift in classifica

In quel 2018 successe che anche Ariana Grande, che all'epoca aveva pubblicato l'album Sweetener, poche settimane dopo Laura Pausini riuscisse a conquistare per due settimane consecutive la prima posizione, anche grazie alla scelta di uscire a fine agosto, quando in Italia le nuove uscite latitavano. E questa settimana, invece, Anna si è messa alle spalle Geolier con Dio lo sa, ultimo album del rapper napoletano e Icon di Tony Effe, album più ascoltato della prima metà del 2014, come testimonia proprio il report FIMI che vede, tra gli album, pure quelli di Annalisa, "E poi siamo finiti nel vortice" e Radio Sakura di Rose Villain. Questa settimana fa un grande balzo anche Taylor Swift – il 13 e 14 terrà due concerti al san Siro di Milano – che con l'ultimo album torna in top 10, passando dalla 23 alla 5.