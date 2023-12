Il testo, il video e il significato di Iniziamo dalla fine: la canzone di Emma Marrone Lo scorso 1 settembre, Emma Marrone ha pubblicato il primo singolo estratto dal suo nuovo album Souvenir. Qui il testo, il video ufficiale e il significato di Iniziamo dalla fine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Emma Marrone, 2023

Iniziamo dalla fine è il primo estratto dell'ottavo album di Emma Marronepubblicato lo scorso 1 settembre su tutte le piattaforme digitali. Come ha raccontato l'autrice, ha voluto cominciare dall'ultima canzone scritta la scoperta del album, con un brano co-scritto da Paolo Antonacci e Davide Simonetta. La è arrivata dopo due singoli estivi di buon successo, il disco d'oro con Mezzo Mondo, e Taxi sulla Luna con Tony Effe. Proprio il brano con l'autore romano ha mostrato una maggiore versatilità, non solo vocale, della cantante salentina e proprio con questa canzone, Emma ha guadagnato un disco di platino. Qui il testo, il video ufficiale e il significato di Iniziamo dalla fine.

Il testo di Iniziamo dalla fine

Io lo so che mi chiami

Anche da diversi fusi orari

Ieri siamo stati esagerati

Chiediamoci scusa

Nella stanza buia

Scenari surreali

Baci come bombe nucleari

Stiamo in equilibrio sui binari

Sono qui ti affacci

Ho i minuti contati

Iniziamo dalla fine

Toglimi le spine

Mi chiedi come stai

Non te lo so dire

Stasera spegni tutto per essere felice

Che non è mica pioggia

Sono solo due goccine

Là fuori c’è un casino

E chi ci trovo sei tu

Che poi sappiamo farci di tutto e di più

Che malinconia

Finisce il mondo se vai via

Siamo in aria da ieri ieri ieri ieri

Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri

Perchè mi annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più

Che stiamo zitti a pranzo

Io da domani non piango

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti però

non lo sento

Cose che ci ha fatto l’amore

Cose che ci ha fatto l’amore

Io da domani non piango

Che non ti meriti altro

Ho fatto schifo certe sere

Mischiato il sangue con il miele

Ballato scalza tra le iene

Per poi buttarmi giù, buttarmi giù

Ah, però dov’eri tu

Sai, dopo la malinconia

Inizia il mondo se vai via

Siamo in aria da ieri ieri ieri ieri

Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri

Perchè mi annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più

Che stiamo zitti a pranzo

Io da domani non piango

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti

però non lo sento

Cose che ci ha fatto l’amore

Cose che ci ha fatto l’amore

Io da domani non piango

Che non ti meriti altro

E non mi meriti no

Che sparisci tre volte su quattro

E poi mi dai della stronza

Che ti perdi la vita di nuovo

Pensa quanto sei stupido

E ti dico e mi dici che questa sará l’ultima volta

Però stanotte non conta

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Adesso parliamo due lingue diverse

Davanti a un albergo

Cose che ci ha fatto l’amore

Cose che ci ha fatto l’amore

Io da domani non piango

Che non ti meriti altro

Non mi meriti no

Il video ufficiale di Iniziamo dalla fine

Per il video ufficiale di Iniziamo dalla fine, Emma Marrone ha deciso di affidarsi a Borotalco tv, con la regia di Pierfrancesco Carta. Le immagini che riprendono la cantante in un luogo disperso, in compagnia della sua auto in un distributore di carburante, sono anche un richiamo alla copertina del suo prossimo disco Souvenir, prodotta da Chilldays, nome d'arte di Bogdan Plakov. All'interno del video, Emma si ritrova da sola in mezzo alla natura, ma anche in un capannone abbandonato: una metafora legata alla ricerca di una ripartenza che nasce dalla solitudine.

Il significato di Iniziamo dalla fine

Pubblicata lo scorso 1 settembre, Iniziamo dalla fine è il singolo apripista dell' album di Emma Marrone Souvenir. Come ha dichiarato la stessa cantante nel post di presentazione su Instagram, il brano racconta di una ripartenza dopo una separazione, la voglia di lasciarsi andare dalle dinamiche del passato: "Ci siamo fatti benissimo, poteva essere meglio. Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento!". Il testo, che riprende l'intro del ritornello, fotografa ormai l'intolleranza della protagonista nella coppia, la voglia di non piangere più per ciò che è stato, tra la malinconia del passato e le volte in cui il partner è scappato: "E non mi meriti no, che sparisci tre volte su quattro, e poi mi dai della str***a, che ti perdi la vita di nuovo, pensa quanto sei stupido".