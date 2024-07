video suggerito

“In un mondo di Morgan siate Calcutta”, Castoldi scrive una canzone con le parole di Emma Marrone Emma Marrone aveva twittato “In un mondo di Morgan siate Calcutta” e il cantautore ci ha fatto un pezzo: “Siate Calcutta se questa canzone a voi sembra brutta e quel che sperate è la morte violenta di colui che l’ha scritta”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In un mondo di Morgan siate Calcutta, aveva detto Emma Marrone dopo il clamore mediatico per l'articolo di Selvaggia Lucarelli sul processo per stalking e diffamazione nei confronti di Angelica Schiatti. Morgan dalla frase della cantante di Aradeo ci ha scritto una canzone pubblicata nella chat Whatsapp che l'artista condivide per le comunicazioni con i giornalisti: "In un mondo di Morgan siate Calcutta, è la frase perfetta per la mia canzonetta fatta in sette minuti per reagire a dei bruti". Nel brano, solo testo per adesso, Morgan scrive: "In un mondo di Morgan sarebbero troppi i virtuosi e gli umani. Siate Calcutta se questa canzone a voi sembra brutta e quel che sperate è la morte violenta di colui che l’ha scritta".

In un mondo di Morgan siate Calcutta: il testo integrale

In un mondo di Morgan

Siate Calcutta

E’ la frase perfetta

Per la mia canzonetta

Fatta in sette minuti

Per reagire a dei bruti

In un mondo distrutto

Il pensiero è bigotto

Servile e banale

esteticamente brutto

Leggi anche Chi è Angelica Schiatti, la cantautrice che ha denunciato Morgan per stalking ora fidanzata con Calcutta

Sul contratto li chiamano artisti

artificiali e arrivisti

Tristi svuotati di idee e di ideali

votati a mentire nei testi

volatili senza le ali

che odiano le aquile gli angeli e le anime pure

e il solo piacere che provano

e’ quando si mettono insieme tra loro furiosi

e riescono a mutilare

degli arti di altri animali

ma solo se hanno certezza

che poi c’è qualcuno che muore,

allora festeggiano e cantano

l’inascoltabile frutto del loro brutale operato che chiamano prodotto ma sembra piuttosto

uno strumento di tortura medievale che rispetta il codice etico di un mondo

più squallido che si possa pensare

dove qualcuno in silenzio

rimpiange i bei tempi della guerra mondiale

dove l’ intellettuale almeno tra amore e fucile

non aveva alcun dubbio

su quale fosse il concetto migliore

Ma ora gli artisti detestano

qualunque raggio di luce

provenga da un cuore

e sfugga al controllo

delle loro mani da mostri.

In un mondo di Morgan

sarebbero troppi i virtuosi e gli umani

Siate Calcutta

se questa canzone

a voi sembra brutta

e quel che sperate

e’ la morte violenta

di colui che l’ha scritta