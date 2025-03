video suggerito

I futuri possibili di Franco126 nel nuovo album con Coez, Fulminacci, Ele A e Giorgio Poi Franco126 pubblicherà il nuovo album, Futuri possibili, il prossimo 28 marzo. In un video con la Zingara Doris Brosca ha svelato i feat dell’album. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco126 (ph Ilaria Magliocchetti Lombi)

È stato un video con Doris Brosca, protagonista de La Zingara, storico programma in onda su Rai 1 a svelare il titolo e i feat del nuovo album di Franco126, Futuri possibili, che arriva quattro anni dal precedente album Multisala: "Un disco sull'amore e sul destino" si legge nella nota stampa dell'album che uscirà il prossimo 28 marzo su tutte le piattaforme e in formato vinile e cd per Bomba Dischi. "Un lavoro variegato in cui confluiscono le due anime dell’artista romano, quella più vicina al cantautorato di Stanza singola e Multisala e quella più rap, protagonista di Cristi e diavoli con il collettivo Lovegang126" continua la nota che anticipa quelle che sono le sonorità di questo nuovo album del cantautore romano.

Futuri possibili, il nuovo album di Franco126

Questa volta gli ascoltatori potranno ascoltare Franco126 muoversi tra valzer e ritmi tipici della trap, fino ad arrivare alle ballate e alle più classiche canzoni d’autore della tradizione italiana, insomma un campionario di canzoni e suoni a cui Franco126 ha abituato chi lo ascolta, le cui impalcature sono state costruite assieme a Golden Years, produttore dell'album, che in alcuni brani è stato affiancato da WISM. Per questo viaggio, come scrivevamo, Franco126 si è fatto accompagnare anche da diversi ospiti, dagli amici di sempre come Coez e Ketama126 a nuove collaborazioni come la rapper Ele A e i cantautori romani Giorgio Poi e Fulminacci.

La tracklist e le date del tour di Franco126

L'album – mixato e masterizzato da Andrea Suriani a Bologna, coi pianoforti registrati da Jesse Germanò al Jedi Sound Studio di Roma – sarà accompagnato anche da un tour che partirà il prossimo 5 giugno 2025 e che attraverserà tutta l’Italia. Questa è la tracklist di Futuri possibili:

Nottetempo (feat. Giorgio Poi) Ancora no Bellamossa (feat. Coez) Quattro fermate Scacciapensieri Prima dell’Alba Due Estranei (feat. Fulminacci) Futuri Possibili Angelo Vampiro (feat. Ketama 126) Occhi Ingenui (feat. Ele A) Pausa Frasi fatte

Queste, invece, le date del tour di Futuri possibili:

5.06.25 Bastia Umbra (PG) – Chroma Festival

6.06.25 Roma – Auditorium Parco della Musica– Cavea (SOLD OUT)

8.06.25 Roma – Auditorium Parco della Musica– Cavea (SECONDA DATA)

12.06.25 Milano – Magnolia

13.06.25 Firenze – Anfiteatrodelle Cascine

14.06.25 Udine – Castello di Udine

19.06.25 Caserta – CasertaSummer Fest

20.06.25 Rende (CS) – Be Alternative Festival

21.06.25 Molfetta – Eremo Club

27.06.25 Collegno (TO) – Flowers Festival

28.06.25 Bologna – Bonsai

8.08.25 Sogliano al Rubicone (FC) – Piazza Matteotti

24.08.25 Catania – Villa Bellini

05.09 14.25 Pescara – Terrasound