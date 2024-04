video suggerito

Chi è Álvaro de Luna, al fianco di Angelina Mango nella versione spagnola de La Noia Ecco chi è Álvaro de Luna, l'autore spagnolo che collaborerà con Angelina Mango nella versione spagnola di La Noia. La cantante vincitrice del Festival di Sanremo 2024 non è la prima collaborazione italiana.

A cura di Vincenzo Nasto

Alvaro De Luna e Angelina Mango, 2024

Dopo aver annunciato il suo nuovo album, pokè melodrama, e aver spoilerato alcune dei singoli che entreranno nel disco, la scorsa settimana Angelina Mango ha annunciato la versione spagnola di La Noia. Il brano vincitore della 74° edizione del Festival di Sanremo le permetterà di collaborare con un cantante spagnolo, classe 1994, direttamente da Siviglia. Si tratta di Álvaro de Luna, autore che aveva avuto già alcuni contatti con il mondo della musica italiana. La scorsa estate infatti, l'autore era salito sul palco di Battiti Live per cantare la sua Juramento eterno de sal, oltre 123 milioni di streaming su Spotify. Facendo un passo indietro, possiamo osservare che Angelina Mango sarà la seconda artista nel panorama italiano a collaborare con lui, dopo il featuring del 2021 con Emma Muscat e il rapper Astol, proveniente da Amici 17.

Meglio di sera, questo il titolo del singolo, ha collezionato oltre 23 milioni di streaming. Solo qualche anno prima, proprio l'autore di Siviglia aveva affrontato una lunga gavetta prima dell'arrivo sui palchi nazionali. Come ha rivelato in un'intervista del 2022 a El Mundo, sin dal 2016 ha cominciato a produrre musica, senza trovare nessun punto d'accesso: un risultato che lo porterà anche a trasferirsi a Londra per lavorare come produttore musicale, prima di far ritorno in Spagna, dove si adopera anche come tecnico del suono. Un'esperienza che gli permetterà di partecipare nel 2018 a un concorso musicale, il Salamanca Band Contest, insieme a Carlos, Pedro, José e Manú che formeranno con lui la band Sinsinati.

Il gruppo pubblicherà Cuando Èramos Dos e Indios y Vaqueros, oltre 140 milioni di streaming che porteranno la band anche nelle classifiche radiofoniche spagnole. L'anno successivo, proprio Álvaro de Luna viene scelto come concorrente a La Voz, versione spagnola di The Voice, nella squadra di Luis Fonsi. Il cantautore riesce ad arrivare fino alle fasi finali del talent, lasciando anche che il suo pubblico scoprisse i lavori della band. Nel 2020, dopo il grande seguito raggiunto da de Luna, la band si scioglierà e comincerà il lavoro da solista per il cantante spagnolo. Ad oggi si contano due album pubblicati, Levantaremos al sol, in cui è contenuta anche Juramento eterno de sal, e Uno. Il secondo album, pubblicato il 29 settembre 2023, ha i suoi episodi più importanti in Todo Contigo, 71 milioni di streaming, e Portarse Mal, ferma a 13. Sarà interessante capire come la collaborazione con Angelina Mango possa far conoscere al pubblico italiano mainstream un cantautore come Álvaro de Luna. Soprattutto dopo aver assistito negli anni a tanti esperimenti con influenze latine nel mercato musicale italiano, talvolti andati bene, alcune volte lasciati come episodi isolati nelle discografie degli artisti.