La dedica di Angelina Mango al fidanzato durante il concerto: “La persona che mi sta salvando la vita” Durante un concerto Angelina Mango ha voluto fare una dedica speciale al compagno Antonio Cirigliano, descrivendolo come colui che le sta salvando la vita. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Angelina Mango è in tour in questo momento, saltando tra Italia e Spagna dopo aver toccato anche Inghilterra e Svizzera e in attesa dei concerti nei palazzetti che cominceranno il prossimo ottobre. Sono tantissimi i video dei suoi concerti condivisi dai fan sui social e due in particolare hanno colpito il suo pubblico: da una parte c'è quello in cui mentre canta va verso il estro del palco e incrocia lo sguardo fiero di sua madre, la cantante Laura valente – già voce dei Matia Bazar – che da sempre l'accompagna da vicino nella sua carriera musicale e poi ce n'è un altro che ha a che fare con il compagno.

Durante un concerto infatti Angelina stava cantando "Diamoci una tregua", canzone contenuta nel suo ultimo album pokè melodrama, in cui duetta con Bresh e a quel punto, ha deciso di ringraziare e presentare il suo compagno, il chitarrista Antonio Cirigliano con parole che non hanno lasciato indifferenti i suoi fan. Angelina, infatti, ha raccontato come è nata la canzone, spiegando quanto fosse stato importante il compagno: "Grazie ragazze, questa canzone quando ho iniziato a scriverla pensavo a lui, io voglio che voi facciate un grandissimo applauso alla persona che probabilmente mi sta salvando la vita, Antonio Cirigliano alla chitarra".

Nonostante siano anche compagni di band i due sono molto riservati, ma capita che Angelina gli faccia una dedica pubblica, come avvenne qualche settimana fa: mentre cantava melodrama, infatti, Angelina si era avvicinata al compagno proprio mentre cantava: "Ammò don’t be sad, lo sapevi che ero un po’ incasinata", ridendo. Angelina sta suonando in giro per l'Europa anche per prepararsi al tour che partirà a ottobre e avrà una leg italiana e un'altra europea, appunto. Ecco le date dei concerti di Angelina mango

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

– ATLANTICO // 12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

– ATLANTICO // 14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

– CASA DELLA MUSICA // 15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

– CASA DELLA MUSICA // 16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB // SOLD OUT

– EREMO CLUB // 19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB // SOLD OUT

– VOX CLUB // 21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL // SOLD OUT

– TUSCANY HALL // 22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

– GRAN TEATRO GEOX 24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT

– TEATRO CONCORDIA // 26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

– FABRIQUE // 27 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE

– FABRIQUE 30 ottobre 2024 – MONACO DI BAVIERA – HANSA 39

– HANSA 39 1 novembre 2024 – COLONIA – NUOVA VENUE – ESSIGFABRIK

– 3 novembre 2024 – LONDRA – 02 ACADEMY ISLINGTON

– 02 ACADEMY ISLINGTON 4 novembre 2024 – BRUXELLES – LA MADELEINE

– LA MADELEINE 8 novembre 2024 – PARIGI – LES ETOILES

– LES ETOILES 9 novembre 2024 – PARIGI – LES ETOILES // SOLD OUT

– LES ETOILES // 11 novembre 2024 – BARCELLONA – RAZZMATAZZ