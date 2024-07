Angelina Mango supera Annalisa: La Noia è la canzone di un’artista italiana solista più ascoltata su Spotify

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Angelina Mango continua a correre con gli stream e adesso è diventata la cantante italiana solista con più ascolti in streaming su Spotify. Nelle scorse ore, infatti, c'è stato un sorpasso che ha coinvolto anche Annalisa: Mango, infatti, grazie a La Noia ha raggiunto i 90 milioni di ascolti superando Mon Amour della cantante savonese che in questo momento conta 89.986.549 stream, che fino a ieri le bastavano per detenere il record. Un altro piccolo record per la cantautrice lucana che continua la sua corsa anche con la canzone con cui si è aggiudicata l'ultimo Festival di Sanremo davanti a Geolier e alla stessa Annalisa con Sinceramente.

La cantautrice lucana, quindi, continua a mietere successi e adesso, stando a guardare solo i numeri, ha già un po' di canzoni con molti milioni di ascolti: il suo primo vero successo "Ci pensiamo domani" ha collezionato circa 81 milioni di stream, mentre "Che t'o dico a fà" è a oltre 40 milioni e adesso la canzone vincitrice del Festival di Sanremo e che si è difesa all'Eurovision con il settimo posto, continua a collezionare stream, che in parte si trasformano anche in certificazioni. la canzone, infatti, è certificata tre volte platino, là dove le certificazioni sono l'unico parametro per capire quanto veramente è stata ascoltata una canzone o un album.

La Noia è contenuta nel primo album della cantante ("Voglia di vivere", quello precedente è un EP così come lo è "Monolocale") poké melodrama, che quest'anno si è arrampicato fino al primo posto della classifica FIMI degli album, risultato non scontato per un'artista, anche se il trend pare che stia leggermente cambiando (in questo momento in testa per la terza settimana consecutiva c' stata "Vera Baddie" di Anna). E a pochi mesi dall'uscita l'album è stato già certificato disco d'oro e contemporaneamente il suo precedente EP, proprio Voglia di Vivere, che uscì sulla scia della vittoria di Amici nella categoria Canto era stato certificato platino, senza contare la capacità di portare la canzone del padre, Pino Mango, La rondine alla certificazione d'oro, grazie anche alla cover fatta a Sanremo.