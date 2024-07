video suggerito

Angelina Mango, presente d'oro e passato di platino: certificate poke melodrama e Voglia di Vivere La FIMI, nell'ultima settimana, ha annunciato due certificazioni per gli ultimi progetti di Angelina Mango: il disco d'oro di Poké Melodrama e il platino per l'Ep Voglia di Vivere.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, foto di Andrea Bianchera

Un inizio di settimana niente male per Angelina Mango, come testimonia anche la cantante nel suo ultimo post su Instagram: "Topping d’oro per il poké e un platino x voglia di vivere, grazie ragazzi da qui tutto bene a parte che non so guidare gli scooter, buon appetito". Infatti, la cantante, attualmente in vacanza, ha ricevuto due notizie importanti da FIMI: il disco d'oro del suo album d'esordio Poké Melodrama, ma anche la certificazione di platino per il suo Ep post-Amici Voglia di vivere. Due progetti dalle altissime aspettative, anche se con contesti molto distanti. Nel frattempo, il prossimo 2 agosto si ritorna in Italia a Palermo per il Piccolo Festival, che anticiperà la chiusura del suo tour estivo, il 20 settembre a Madrid, per il Brava Madrid Festival. Tutto questo prima di cominciare il suo tour nei palazzetti, in autunno: un tour di 11 date, di cui 10 sold-out, prima del viaggio europeo che la porterà dal 30 ottobre in giro per la Germania, il Regno Unito, il Belgio, la Francia e la Spagna.

Ma com'è arrivata Angelina Mango ai suoi ultimi due progetti? L'Ep Voglia di vivere non è stato il primo acuto nella carriera di Angelina Mango, ma si proietta come lo spartiacque nella riconoscibilità mainstream della giovane cantante lucana. Dopo un grande percorso all'interno di Amici nella sua stagione 2022/2023, Angelina Mango aveva inanellato una serie di singoli, dall'omonima Voglia di Vivere a Mani Vuote, arrivando nelle ultime settimane del programma alla decisione che le avrebbe aperto una nuova strada. Infatti, l'ultimo inedito presentato, Ci pensiamo domani, è sicuramente stata tra le hit estive del 2023, raccogliendo oltre 80 milioni di streaming su Spotify.

Nell‘intervista a Fanpage.it, la cantante aveva svelato: "Voglia di vivere è stata la prima canzone uscita durante il percorso ad Amici, è nata in una giornata ed è stato il primo pezzo felice, prima scrivevo solo pezzi tristi. Nella mia testa è partito tutto da lì". In quel momento, la stessa Angelina aveva realizzato quanto il percorso di Amici le avesse tolto l'etichetta, quella sì pesante, del cognome: "Appena sono entrata ho ricevuto un sacco di critiche, che purtroppo potevo leggere perché ero in quarantena e non mi avevano tolto ancora il telefono. Volevo essere pronta e dimostrare a tutti quanto mi avessero fatto male quelle parole. Poi quando sono arrivata lì, sarà per gli impegni o per l'isolamento, ho smesso di pensarci. C'era talmente tanto da fare che questo è diventato l'ultimo dei problemi".

Incredibile pensare, che solo qualche mese più tardi, l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo con La Noia, potesse rivoluzionare, ancor di più, se possibile, la sua vita musicale. Infatti, dopo un tour nei club che le aveva dato il primo assaggio della sua fama, Angelina Mango è arrivata al Festival di Sanremo 2024 come una delle giovani debuttanti, trasformandosi sera dopo sera, in una delle possibili vincitrici. La Noia ha, alla fine, trionfato su tutte le altre canzoni in gara. Un momento sublimato nei mesi successivi dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmò, ma anche da piccoli spoiler di uno dei progetti più attesi nel panorama italiano. L'ennesimo "primo banco di prova" per la cantante lucana che con Poké Melodrama, pubblicato lo scorso 31 maggio non ha solo conquistato le attenzioni del New York Times e il primo posto nella classifica Album Fimi nella settimana d'esordio. Angelina Mango è stata capace anche di ribaltare la narrativa del "cognome pesante".

Infatti, grazie alla sua esibizione nella serata Cover a Sanremo 2024 con La Rondine di suo padre Pino Mango, il brano originale ha conquistato il disco di platino. Nell'intervista a Fanpage.it ha raccontato così la sua scelta: "È una delle cose di cui vado più fiera, al di là di me, al di là della mia carriera, perché questa cosa, nella mia testa, non fa parte della mia carriera musicale, fa parte di un gesto che ho fatto per onorare una persona che amo e quindi sono più contenta di averlo fatto e sono contenta che le persone che avevo attorno mi abbiano aiutato a gestire, capire e non farmi sovrastare da tutti i dubbi che avevo, perché avrei per sempre rimpianto di non averlo fatto. E quando ho visto mia mamma e mio fratello andare lì a prendere il disco di platino, ho detto – mi vengono i brividi – perché è proprio stata la cosa giusta!".