Angelina Mango ha spinto al platino la La rondine, canzone scritta dal padre e cantata a Sanremo A 22 anni dall'uscita La rondine di Pino mango è certificata platino, merito della grandezza del brano e anche della riscoperta avuta grazie alla figlia del cantante, Angelina, che l'ha portata a Sanremo.

La prima certificazione La Rondine di Pino Mango l'ha ottenuta nel 2021, quando raggiunse l'oro 19 anni dopo la sua pubblicazione nell'album Disincanto, uscito nel 2002. Sono 10 anni che Pino Mango non c'è più, stroncato da un infarto mentre era sul palco a cantare e vedere che le sue canzoni continuano a segnare, in qualche modo il panorama musicale italiano non può che far piacere. Ed è bello che la sua eredità sia stata presa in mano anche dalla figlia, Angelina Mango, che poche settimane fa ha vinto il Festival di Sanremo e proprio sul palco dell'Ariston ha portato la cover della canzone del padre, con una esibizione emotivamente fortissima.

La rondine, quindi, ha raggiunto la certificazione di platino, con 100 mila copie vendute tra download e ascolti in stream. Non c'è dubbio che l'esibizione di Angelina sul palco ha accellerato questa corsa, portando la canzone nelle varie classifiche stream e oggi conta oltre 20 milioni di con un incremento importante nell'ultimo mese e mezzo. Il 14 febbraio, per esempio, il videoclip della canzone aveva 23 milioni di views, oggi ne ha 26, ma è in streaming che sono cambiati di molto i numeri, visto che all'epoca aveva 15 milioni di stream (ed era in terza posizione nella Viral Spotify e in 26a posizione nella Top 50), oggi ne ha oltre 20 milioni.

Sulla pagina ufficiale di Mango, gestita dalla famiglia, si legge: "Neanche un mese fa La rondine rientrava prepotentemente in classifica a distanza di 22 anni dalla pubblicazione, oggi arriva dalla FIMI la certificazione ufficiale che La rondine è disco di platino. Grazie a chi ancora oggi continua ad apprezzare la musica di Mango e chi della nuova generazione si avvicina per la prima volta scoprendolo". La rondine fu scritta da Mango e Pasquale Panella e fu registrato nello studio del cantautore a Lagonegro e divenne subito un successo, con 30 settimane passate in classifica FIMI, arrampicandosi fino in quinta posizione, chiudendo l'anno al 27simo posto della classifica delle più ascoltate del 2002. Su Fanpage Federico Pucci spiegava:

La rondine è una canzone in tonalità minore, eppure – come abbiamo detto tante volte ormai per le sue sorelle – non è triste. Malinconica, sì. Ma non disperata. Nel testo, che in modo piuttosto criptico si avvolge dentro l’allegoria del rapido volatile, si avverte per intero il senso di una mancanza: la persona a cui si rivolge il cantante con il suo proverbiale semi-falsetto è andata per sempre, è “nel cielo sbagliato”

Angelina Mango spiegò il perché della scelta di quella canzone: "Ero in studio e riflettevo sulla cover. Volevo portare qualcosa di bello e cercavo tra le canzoni del cantautorato italiano in generale, non per forza di mio padre. Stavo provando un sacco di cose e stando in studio, a un certo punto, mi è venuto in mente il fatto che io non so se tornerò mai a Sanremo nella mia vita e questa è l'occasione che ho per il momento e voglio sfruttarla al meglio. Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato in quel momento".