La Rondine di Pino Mango riscoperta dal pubblico dopo l’esibizione di Angelina a Sanremo 2024 La Rondine di Pino Mango scala le classifiche dei video musicali più visti nell’ultima settimana su YouTube, grazie all’operazione cover di Angelina Mango a Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina e Pino Mango, LaPresse

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci son numeri e numeri, e quelli provenienti dal Festival di Sanremo 2024, non possono che essere influenzati dal successo mediatico per l'ultima condizione di Amadeus. E se non sorprende che Angelina Mango, la vincitrice del Festival, ricopra ben quattro posizione nella classifica dei 100 video musicali più visti in Italia nell'ultima settimana su YouTube, a sorprendere è l'affluenza con cui il pubblico si è invece lanciato verso la versione ufficiale di La Rondine di Pino Mango. La canzone, magistralmente interpretata da Angelina Mango durante la quarta serata del Festival, dedicata alle cover, ha riaperto uno spazio nostalgico in cui anche il pubblico più giovane ha potuto riscoprire uno dei brani di maggior successo del cantante lucano, legato a doppio filo con il successo dell'album del 2002 Disincanto, in cui è contenuto.

L'influenza sanremese sulla riscoperta di La Rondine di Pino Mango

Infatti, La Rondine si trova alla 57° posizione dei video musicali più visti in Italia nell'ultima settimana: oltre 23 milioni di view sulla piattaforma, aumentati negli ultimi giorni di oltre mezzo milione di visualizzazioni. Ma non solo, perché se tra i commenti preferiti del pubblico tra i commenti del video, ci sono chiari riferimenti all'esibizione di Angelina durante la serata cover, l'effetto Sanremo 2024 si è anche distribuito su Spotify, forse con un getto maggiore. Sì, perché il brano su Spotify ha raggiunto la terza posizione nella classifica Viral 50 Italia, superando i 15 milioni di stream, ma non solo. La canzone è presente anche nella top 50 Italia, alla 26° posizione, superando anche alcuni dei brani in gara al Festival di Sanremo. Tra i commenti su YouTube c'è anche chi ha sottolineato come l'effetto Sanremo 2024 possa aiutare a far riscoprire non solo La Rondine, ma anche altri storici brani della discografia del cantante lucano: da Oro a Mediterraneo, da Bella d'estate a Lei verrà, in questo momento contenuti nella cinquina iniziale del profilo Spotify del cantante.

Come il pubblico di Sanremo ha scoperto Angelina Mango

Ma se l'aspetto più dolce nella riscoperta nostalgica di Pino Mango ha funzionato, questo non può prescindere dalla grande esibizione della vincitrice del Festival di Sanremo 2024, la sua secondogenita Angelina Mango. La cantante infatti, ha riproposto una versione "personale" del brano, restituendo un'opera più intima di quanto potessimo immaginarci, sbaragliando anche le enormi aspettative sulla sua interpretazione. La sua cover è il video più visto sul profilo YouTube Rai, durante l'ultimo Festival di Sanremo, con oltre 7 milioni di visualizzazioni. Ma che Angelina Mango avesse ormai una propria identità musicale, forte e decisa, era riconoscibile fin prima della vittoria sanremese: i numeri e le considerazioni del pubblico l'avevano già premiata nei mesi passati, dall'avventura ad Amici 22 ai singoli Ci pensiamo domani e Che t'o dico a fa'.

Che t'o dico a fa' più ascoltata di La noia su YouTube nell'ultima settimana

E infatti, proprio l'ultimo brano, pubblicato lo scorso 6 ottobre, si trova nella top 5 della classifica dei video musicali più visti su YouTube nell'ultima settimana, esattamente alla quarta posizione. Il video ufficiale della canzone supera anche il video del brano La noia, con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2024, fermo alla sesta posizione. Gli utenti di YouTube, magari anche i più inesperti sull'evoluzione della carriera di Angelina Mango, hanno deciso di riprendere il video di Che t'o dico a fa', ormai arrivato a 34 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma. Discorso diverso su Spotify, dove La noia si trova al quarto posto della Top 50 Italia, mentre la cantante appare per la seconda volta, solo alla 38° posizione, con Che t'o dico a fa'.