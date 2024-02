I Ricchi e Poveri ricordano Franco Gatti: “È nei nostri cuori, continuiamo a fare musica anche per lui” Ospiti di Domenica In, i Ricchi e Poveri hanno ricordato l’amico e collega Franco Gatti, storico membro del gruppo, scomparso nell’ottobre 2022. “Portiamo avanti la musica anche per lui, lo abbiamo nel cuore”, hanno dichiarato Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Reduci dal loro successo al Festival di Sanremo 2024, i Ricchi e Poveri si sono raccontati a Domenica In. Nello studio di Mara Venier, Angela Brambati e Angelo Sotgiu e hanno parlato della loro avventura in gara con il brano Ma non tutta la vita e hanno poi ricordato l'amico e collega Franco Gatti, storico membro del gruppo, scomparso nell'ottobre 2022.

Il ricordo di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Franco Gatti aveva lasciato i Ricchi e Poveri nel 2016 ed era poi tornato con Angela, Angelo e Marina Occhiena (l'altro membro originario) per una breve reunion in occasione di Sanremo 2020. Poco dopo si era di nuovo allontanato del gruppo e dalle scene, fino alla notizia della morte nell'ottobre 2022,. "Noi cerchiamo di portare avanti la musica, Franco ce l'ha detto ‘Io mi ritiro, però voi portate avanti la musica, perché so che voi l’amate, come la amo io", hanno raccontato Brambati e Sotgiu a Mara Venier. Poi, reduci dalla sua esperienza al Festival, hanno aggiunto:

Lui avrebbe voluto questo, lo portiamo sempre nel cuore. Ha vinto anche lui, perché per noi Sanremo quest’anno è stato comunque una vincita. Abbiamo ricevuto tanto amore da tutti, dai giovani, dai meno giovani, per noi è stato una grande vittoria, il merito è anche suo.

La carriera di Franco Gatti con i Ricchi e Poveri

Nati a Genova nel 1967, i Ricchi e Poveri hanno ottenuto negli anni un grande successo, contando nella loro carriera 12 Festival di Sanremo e anche un Eurovision Song Contest, dopo la vittoria alla kermesse con Se m'innamoro. Originariamente, il gruppo era composto da due voci femminili, Angela Brambati e Marina Occhiena, e due maschili, Angelo Sotgiu e Franco Gatti. La prima ad abbandonare fu Marina nel 1981, successivamente fu il turno di Gatti diversi anni dipo, nel 2016. "Io mi sono fermato perché non salivo più con gioia sul palco" aveva dichiarato a proposito. Poi la reunion nel 2020 sul palco dell'Ariston e la scomparsa di Gatti nel 2022.