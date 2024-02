Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono stati insieme: la vita privata dei Ricchi e Poveri oggi Angelo Sotgiu e Angela Brambati sono i componenti dei Ricchi E Poveri. Fidanzati alla fine degli anni ’60, dopo la rottura intrapresero nuove storie. Il grande amore di lei è stato Marcello Brocherel: fu lo scandalo del tradimento con Marina Occhiena a separarli. Angelo Sotgiu dal 1982 è sposato con Nadia Cocconcelli, madre dei suoi figli Elena e Daniele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelo Sotgiu, Angela Brambati (foto Instagram)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono i componenti del gruppo i Ricchi e Poveri che, da celebre quartetto, ha attraversato varie fasi che ne hanno modificato l'assetto. Oggi si tratta di un duo ed è tra i Big del Festival di Sanremo 2024. Agli inizi della loro carriera i due colleghi sono stati fidanzati: lui aveva 18 anni, lei 17. Dopo una storia d'amore, poi naufragata, hanno entrambi voltato pagina: lei intraprese una relazione con Marcello Brocherel, padre di suo figlio Luca, che la tradì con Marina Occhiena, ex componente dei Ricchi e Poveri. Angelo Sotgiu è sposato da quarant'anni con Nadia Cocconcelli: dal loro matrimonio sono nati i figli Elena e Daniele.

La storia tra Angela Brambati e Angelo Sotgiu

Agli inizi della loro carriera, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono stati protagonisti di una breve storia d'amore. Si conobbero giovanissimi, quando lui aveva 18 anni, lei uno di meno, e furono "fidanzati in casa". La loro relazione finì un anno dopo la nascita dell'ex quartetto, precisamente nel 1969. A VanityFair, nel 2016, in un'intervista di coppia, lei svelò il motivo della loro separazione:

(Accadde, ndr) Prima del primo Sanremo. Lui aveva un codazzo di donne, si era fatto le sue storie. All’inizio ci avevo un po' sofferto, poi ha prevalso l’affetto. La verità è che eravamo troppo giovani. Siamo come fratello e sorella.

Angelo Sotgiu e Angela Brambati

L'amore di Angela per Marcello Brocherel e la fine del matrimonio a causa del tradimento

Il grande amore di Angela Brambati è stato Marcello Brocherel, imprenditore che lavorava nel settore alberghiero, padre di suo figlio Luca. La loro storia d'amore terminò nel 1981, quando lui fu pizzicato mentre la tradiva con la cara amica e collega, Marina Occhiena, ex componente del gruppo. La storia clandestina portò all'allontanamento della Occhiena dai Ricchi e Poveri che in tre salirono sul palco del Festival di Sanremo per cantare il celebre pezzo, Sarà perché ti amo. Sul numero del settimanale Oggi del 25 febbraio 1981, Angela Brambati si sfogò rivelando di averli sorpresi insieme nel suo letto: "Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. Eppoi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Non tollero le cose sporche".

Angela Brambati e Marina Occhiena (foto Instagram)

Angela Brambati e Marcello Brocherel sono i genitori di Luca

Angela Brambati e Marcello Brocherel sono genitori di Luca, nato nel 1976. Volto lontano dal mondo dello spettacolo, fu intervistato da Barbara D'Urso, in collegamento con Pomeriggio Cinque, durante i funerali di Franco Gatti. Il suo profilo Instagram non è particolarmente attivo: sono solo 4 i post condivisi. Tra questi uno è dedicato al padre. TheSocialPost.it scrive che svolge la professione di chef: in passato avrebbe lavorato nella cucina dell'agriturismo di famiglia aperto da Angela Brambati, Locanda di Mamma Maria, poi chiuso.

Marcello e Luca Brocherel (foto Instagram)

La vita privata di Angelo Sotgiu: la moglie Nadia Cocconcelli e i due figli

Angelo Sotgiu ha sposato Nadia Cocconcelli nel 1982 nella chiesa di Polanesi, a Genova. Si conobbero sul set di uno show del progetto Teatro Music Hall di Pippo Baudo, uno spettacolo itinerante in cui si esibivano anche i Ricchi e Poveri. Lei, scelta dal celebre conduttore oggi 87enne, era cantante e ballerina di quei show. Dal loro matrimonio sono nati Elena e Daniele Sotgiu. Elena è un'attrice: nata nel 1995, ha recitato al fianco di Giampaolo Morelli in "L'ispettore Coliandro". Daniele Sotgiu, invece, è lontano dal mondo del piccolo e grande schermo. Non si hanno informazioni sul suo conto se non che è sposato con Veronica, come dimostrato dal post condiviso da papà Angelo, nel 2016.

Angelo Sotgiu con la moglie Nadia Cocconcelli e i figli Elena e Daniele. (foto Instagram)