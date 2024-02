Angela dei Ricchi e Poveri sale sulla moto di uno sconosciuto a Viva Rai2, Fiorello: “Sono sovversivi” Angela Brambati dei Ricchi e Poveri stupisce il pubblico di Viva Rai2. Dopo la solita performance sulle strisce pedonali, sale sulla moto di uno sconosciuto in attesa del verde al semaforo, sovvertendo tutti i piani del collegamento. Fiorello: “Abbiamo infranto non so quante leggi, in sei secondi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'appuntamento mattutino con Fiorello dal glass di Viva Rai2 è da sempre foriero di aneddoti esilaranti, complice la verve dello showman siciliano, ma anche degli ospiti che arrivano nel suo programma. L'effetto Sanremo non è ancora passato e, infatti, nella puntata di venerdì 16 febbraio, ad allietare il pubblico dello show mattutino ci sono i Ricchi e Poveri. I due si sono resi protagonisti del solito sketch in cui con una breve performance, posizionandosi sulle strisce pedonali, fermano il traffico del Foro Italico, ma c'è un inaspettato colpo di scena con Angela Brambati che sale sulla moto di uno sconosciuto.

Lo show improvviso di Angela Brambati

Doveva essere uno dei soliti siparietti che, ormai, fanno parte della routine quotidiana di Viva Rai2: l'ospite canta o declama una poesia al centro della strada, sotto lo sguardo un po' attonito, divertito, ma magari alle volte anche contrariato degli automobilisti che assistono allo spettacolo in attesa del verde per poter procedere il loro cammino. Era successo in passato che alcuni personaggi noti salutassero gli automobilisti, scambiassero quattro chiacchiere con loro, ma le sorprese non finiscono mai. Ed ecco che, dopo la performance canora, in pigiama, di Angelo Sotgiu e Angela Brambati, quest'ultima sovverte i piani e al saluto di "Ciao macchine", si dirige verso un uomo in attesa sulla sua moto e ci sale, occupando il posto del passeggero. La cantante sorridente saluta: "Ciao a tutti", sfrecciando sulla moto che nel frattempo, una volta scattato il verde, parte e supera i semafori.

Fiorello, dal suo glass, guarda attonito la scena, quasi non riesce a credere a quello che sta accadendo sotto i suoi occhi: "Ma no, Angela" dice tra una risata e l'altra. "Stiamo calmi, se n'è andata con uno sconosciuto. Non so quante leggi abbiamo infranto in sei secondi, non doveva andare così, dovevamo fare un collegamento e poi andare sulle strisce pedonali, ma si sa i Ricchi e Poveri sono sovversivi. La nostra produttrice è sbiancata" dice lo showman quasi giustificando l'evento inaspettato.