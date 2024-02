Biggio si tuffa dal trampolino di dieci metri della piscina di Foro Italico: la gag a Viva Rai2 Fabrizio Biggio si tuffa dal trampolino di dieci metri della vasca del Foro Italico a Viva Rai2: la gag con Fiorello nella puntata del 21 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata di martedì 21 febbraio di Viva Rai2! si apre con una sorpresa per tutti i telespettatori. Fiorello, infatti, ha annunciato che Fabrizio Biggio si sarebbe tuffato dalla piattaforma dei dieci metri del complesso natatorio del Foro Italico. Il comico toscano, infatti, sarebbe un insospettabile nuotatore e tuffatore professionista, secondo la presentazione di Fiorello. Quando sembra tutto pronto, accade però un imprevisto.

La gag di Fiorello e Fabrizio Biggio

Minuto dopo minuto sembra davvero tutto pronto: Fabrizio Biggio si presenta sulla piattaforma in accappatoio rosso, si spoglia e resta solo in costume e cuffietta per capelli. Dopo un attimo di riscaldamento, Biggio si piega pronto per il tuffo ma ecco la gag: due hacker (ancora Biggio e Fiorello incapucciati) prendono possesso della linea e disturbano la diretta di Viva Rai2! e al rientro della gag, ovviamente, ritroviamo Biggio fuori dalla piscina e di nuovo in accappatoio mentre è intento ad asciugarsi i capelli. Come se fosse successo veramente.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno preparato questa gag dal complesso natatorio del Foro Italico, che è uno degli storici sistemi di infrastrutture per le discipline natatorie, fiore all'occhiello di tutta la struttura. Il complesso del Foro Italico si compone dello Stadio Olimpico del Nuoto che fu progettato e inaugurato per le olimpiadi di Roma del 1960; una vasca scoperta da 50 metri con tanto di tribune; una vasca da 33 x 25 metri e una vasca da 50 metri con trampolini e piattaforme, quella dalla quale si è tuffato Fabrizio Biggio. Una gag riuscita tra le tante di questo programma che continua a conquistare, giorno dopo giorno, spettatori e clip memorabili (come dimenticare le varie gag al semaforo degli ospiti o quella della pasta al peperoncino del trio al completo).