Giorgia a Viva Rai2 canta “Come saprei” al semaforo del lungotevere: “Attenti che m’arrotano”

Nella puntata di Viva Rai2! di lunedì 11 marzo, la settimana si apre con una grande sorpresa per gli automobilisti romani. Sul lungotevere Diaz, infatti, all'ormai famosissimo semaforo del morning show condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, c'è stata Giorgia. La cantante, megafono alla mano, ha eseguito alcuni suoi brani agli automobilisti in coda e in attesa al semaforo, stando sempre attenta allo scattare del verde: "Occhio che m'arrotano, eh!".

La gag di Giorgia al semaforo

Nel corso della gag, Giorgia sta molto attenta al semaforo. Così Fiorello la pungola: "Vedete Giorgia che è ligia alle regole e va via al momento opportuno". E Giorgia scherza: "No, Fiore, si chiama autoconservazione". Entrata nel glass, Giorgia si è poi esibita in una serie di canzoni maschili in una rubrica che Fiorello ha chiamato "Giorgia canta Maschio". Le canzoni cantate dall'artista sono state: Ancora di Eduardo De Crescenzo, Sere Nere di Tiziano Ferro e Due Vite di Marco Mengoni. Alla fine dell'esibizione, Giorgia scherza: "Sono esausta adesso, io la canzone di Mengoni non la so cantà!".

La rassegna stampa: l'ironia sulla vittoria della destra in Abruzzo

Nel corso della puntata, Fiorello ha letto la consueta rassegna stampa. La notizia del giorno è la vittoria della destra in Abruzzo, con la rielezione del governatore Marco Marsilio. La satira del mattatore catanese: "Guardate Repubblica ha scritto ‘Abruzzo, vince la Destra'. Il titolista che l'ha scritto si è sentito male". Poi ha letto le "dichiarazioni" di Elly Schlein: "Per riassaporare il gusto della vittoria, la Schlein ha chiesto il riconteggio dei voti della Sardegna". E ancora: "Ringrazio i miei elettori: due vittorie di fila non avrei potuto reggerle. La vittoria in Sardegna è stata solo una brutta parentesi".