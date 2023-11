Viva Rai 2, Alessia Marcuzzi balla “Maniac” sui semafori del Foro Italico La conduttrice di “Boomerissima” fa esplodere i semafori del Foro Italico e, con tanto di scaldamuscoli e tuta ginnica, balla “Maniac” di Michael Sembello e richiama il film cult Flashdance.

Ormai è un format nel format. Dopo Pierfrancesco Favino attore ai semafori, ora tocca ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice di "Boomerissima", con tanto di scaldamuscoli e tuta ginnica, balla "Maniac" di Michael Sembello e richiama il film cult Flashdance. Il commento di Fiorello: “La scorsa settimana abbiamo portato la cultura in strada, adesso portiamo la danza ai semafori”. Per Alessia Marcuzzi si conferma il periodo d'oro, una rinascita professionale culminata con il passaggio al servizio pubblico della Rai.

Una super Alessia Marcuzzi a Viva Rai2

La scatenata Alessia Marcuzzi, ospite della puntata del 21 novemre a tema anni '80 di VivaRai2!, si è messa a ballare in strada, davanti agli automobilisti in coda, increduli, sulle note della colonna sonora di Flashdance. C'è stato un momento in cui ha addirittura fatto la danza su un furgoncino (foto sotto). L'outfit era quello giusto: felpa oversize rosa, body, scaldamuscoli e fuseaux fluo. È stato un risveglio molto particolare, come ha ammesso lei stessa su Twitter: "Risvegli mattutini!". Una super esibizione che ha raccolto gli applausi di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda di Viva Rai2!.

Boomerissima, ogni martedì su Rai2

La presenza di Alessia Marcuzzi è servita ovviamente a lanciare la puntata di Boomerissima prevista per questa sera, martedì 21 novembre. Come sempre, al centro della puntata c'è la sfida tra Boomer e Millenial. Le squadre sono così composte: per i Boomer ci saranno Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni; per i Millennial, Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli. Tra gli ospiti: a supporto della squadra dei Boomer ci saranno i Gemelli DiVersi; per Millennial, la cantante internazionale Alexandra Stan. Due super ospiti, infine: Amanda Lear e Ornella Muti. Le coreografie del Direttore Artistico Luca Tommassini, punto di contatto con Viva Rai2!, che porta appunto la stessa Alessia Marcuzzi a vestire i panni di ballerina.