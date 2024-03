Fiorello sfida Vannacci e conduce Viva Rai2 in gonna, poi un cartonato lo colpisce e impreca: “Por** p**” Puntata travagliata quella di Viva Rai2 di giovedì 14 marzo. Non sono mancati imprevisti e colpi di scena per Fiorello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Imprevisto in diretta nella puntata di Viva Rai2. Fiorello ha sbattuto contro il cartonato di Rosa Chemical. Il conduttore non ha nascosto di essersi fatto male. Ha imprecato: "Ahi por** mi**, pu**". Poi ha spiegato: "Scusate ma sono stato colpito da Rosa Chemical". La puntata di giovedì 14 marzo, è stata decisamente turbolenta. Vediamo cosa è successo.

Perché Fiorello ha condotto Viva Rai2 in gonna

"Vannacci è contro le gonne per gli uomini. Io me la metterei. Domani, in onore di Vannacci che salutiamo, faremo il programma con la gonna": detto fatto. Fiorello, dopo avere rimarcato il pensiero di Vannacci, ha condotto la puntata di Viva Rai2 di giovedì 14 marzo in gonna. Con lui anche Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. I tre, prima hanno fatto una sfilata, poi hanno ballato sulle note della canzone Ma non tutta la vita. Fiorello ha ammesso: "Stare in gonna è una figata, è comodissima, c'è quest'aria che ti gira, che serpeggia".

Fiorello sul Media Freedom Act: "Politica fuori dalle televisioni? La Rai è finita"

Nel corso della rassegna, Fiorello ha commentato il Media Freedom Act approvato dal Parlamento Europeo. Lo showman ha ironizzato sul destino della Rai: "Cosa significa? Che la politica è fuori dalle televisioni europee. Se alla Rai togli tutta la politica, grazie arrivederci, è stato bello. È finita, ciao a tutti!" E ha continuato: "Voglio vedere se passa questa cosa come si fa. Io potrei essere un vertice Rai, non essendo un politico. Mi sto già facendo i capelli a punta, a vertice Rai". Fiorello ha anche smentito la notizia secondo la quale sarebbe stata proposta ad Amadeus la conduzione di altre due edizioni del Festival: "Fanno finta di non capire. Amadeus ha detto abbondantemente che non sarà al timone del Festival di Sanremo, però continuano a uscire queste notizie".