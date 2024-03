“Amadeus ha accettato altri due Sanremo e uno show con Fiorello”, la replica della Rai: “Notizie infondate” Amadeus sarebbe stato ingaggiato per altri due Festival di Sanremo, oltre che per nuovi appuntamenti televisivi, questa la notizia riportata da Italia Oggi. La Rai, però, ha prontamente smentito l’indiscrezione, parlando di “notizie infondate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Quello del 2024, dopo cinque edizioni, dove essere l'ultimo Sanremo di Amadeus e, invece, stando a quanto riportato da Italia Oggi, il conduttore avrebbe accettato la proposta di Roberto Sergio che gli avrebbe chiesto di condurre altri due Festival, e non solo. Un'indiscrezione, al momento, che è stata prontamente smentita dalla Rai che, tramite una nota, ha fatto sapere che si tratterebbe di "notizie infondate".

La conduzione del Festival e le altre proposte per Amadeus

L'addio al Festival, quindi, sembra sia stato accantonato e secondo quanto riportato da Italia Oggi, Amadeus sarebbe pronto a condurre altri due Sanremo e, oltre al ritorno all'Ariston, l'amministratore delegato della Rai, gli avrebbe proposto anche uno show in prima serata con Fiorello, su Rai1, oltre che il posto ad Affari Tuoi e i Soliti Ignoti.

Il contratto di Amedeo Sebastiani è attualmente vicino alla scadenza, ragion per cui Sergio avrebbe velocemente redatto una nuova proposta, e secondo indiscrezioni dei piani alti di Viale Mazzini, il conduttore avrebbe anche già dato il suo assenso. Un contratto che, però, non sarà quello definitivo, andrà rivisto e dopodiché si potrà apporre la firma finale. L'intento, ovviamente, sarebbe per la Rai quello di riconquistare il conduttore, dal momento che da quando ha varcato le porte dell'Ariston, Amadeus è riuscito a riportare il Festival a nuova vita.

La Rai smentisce l'indiscrezione

La indiscrezioni, però, sono state prontamente smentite dalla Rai, che in una nota ha fatto sapere: "Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate".

Le ipotesi per la conduzione di Sanremo 2025

Nel frattempo sarebbero già nate le prime ipotesi sulla possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025. I nomi che, finora, aleggiavano sulle poltrone dell'Ariston, erano quelli interni alla Rai, come Alessandro Cattelan, un ritorno a Carlo Conti, ed era stata sollevata anche l'ipotesi Massimo Giletti, tornato in azienda dopo anni in La7. C'era già qualcuno che, però, aveva gentilmente declinato l'invito come Antonella Clerici, per la quale un solo Festival è stato più che sufficiente.